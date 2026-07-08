ИИ охотится за книгами: немецкие антиквары бьют тревогу

Книжные магазины в Германии, торгующие редкими антикварными изданиями, столкнулись с неожиданным спросом. Компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте (ИИ), закупают большие партии таких книг, чтобы использовать их для обучения языковых моделей и чат-ботов.

Немецкие продавцы антикварных книг обсуждают ситуацию на тематических форумах. По их словам, у некоторых торговцев заказывали книги на сумму, сопоставимую с их годовым доходом. Кроме того, в ряде случаев новых владельцев обретали издания, которыми никто не интересовался в течение нескольких лет. Как правило, заказы поступают от канадско-американской компании Zoom Books.

Предпочтение отдается научно-популярным и академическим книгам, в то время как романы практически не покупают. Разработчики ИИ "целенаправленно ищут старые книги по региональной истории, лингвистике, правоведению и экономике - тексты, содержащие исторические языковые варианты и стилистические тонкости, которых пока нет в интернете", объясняет швейцарская медиакомпания SRF.

Миллионы книг отправляют на оцифровку

В январе газета The Washington Post рассказала, что ИИ уже обработал все цифровые текстовые материалы, находящиеся в интернете в свободном доступе. Необработанными остались лишь аналоговые материалы, поэтому американская технологическая компания Anthropic в рамках секретного проекта "Панама" скупила и отсканировала миллионы печатных книг для обучения своих ИИ-моделей. Для быстроты процесса с книг срезали переплеты, что фактически означало их уничтожение, говорилось в публикации. Впоследствии калифорнийскую компанию обвинили в нарушении авторских прав, однако она согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов для урегулирования иска.

Владелец одного из берлинских книжных лавок Урбан Церфас (Urban Zerfass) в интервью медиакомпании Norddeutscher Rundfunk сравнил всплеск интереса к антикварным изданиям с золотой лихорадкой. Продавцы книг, разумеется, не хотят, чтобы ценные экземпляры были уничтожены после покупки. Берлинский продавец призвал Биржевой союз немецкой книготорговли и политиков обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Церфас видит в такой практике нарушение авторских прав.

Тонкости авторского права в законодательстве США

Однако в американском законодательстве об авторском праве таится юридическая лазейка. Тот, кто копирует цифровые тексты и размещает их в интернете, рискует столкнуться с иском о возмещении ущерба. Но если компании в сфере ИИ приобретают "твердые" экземпляры книг, оцифровывают их, то их деятельность может быть защищена так называемым принципом "добросовестного использования", отмечает SRF, даже, если в процессе оцифровкипроисходит уничтожение печатных экземпляров. Этот принцип разрешает использование материалов, защищенных авторским правом, без явного разрешения правообладателя - при условии, что такое использование служит целям общественного образования и стимулирования интеллектуального творчества.

Опасаться ли утраты культурного наследия?

Между тем торговец антикварными изданиями из Тюбингена Роджер Зонневальд (Roger Sonnewald) в беседе с медиакомпанией Südwestrundfunk выразил опасения, что такое бесцеремонное обращение со старыми книгами приведет к утрате культурного наследия. По его словам, чаще всего скупают издания выпуска 1970-х годов и более поздних лет, которые по-прежнему защищены авторским правом.

Такие произведения особенно интересны для систем искусственного интеллекта, указал Зонневальд. Литература на немецком языке более ранних периодов обычно уже доступна в цифровом виде, в том числе в библиотеках Германии и других стран Европы, пояснил он.

Источник: dw.com