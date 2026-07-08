Условия льготных кредитов должны быть доступны каждому фермеру в КР

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР прошло аппаратное совещание под председательством главы ведомства Эрлиста Акунбекова. В центре внимания чиновников оказались самые горячие темы сезона - ход уборочной кампании, цифровая трансформация отрасли и, главное, доступность государственной помощи для тружеников полей.

Министр жестко обозначил приоритет: государственные программы финансовой поддержки не должны оставаться на бумаге или быть доступными только "избранным". Ведомство берет курс на тотальное информирование регионов о льготных кредитах, чтобы каждый сельхозпроизводитель - от крупного кооператива до небольшого семейного хозяйства - знал, как и на каких условиях можно получить субсидии.

"Государственная политика, направленная на поддержку фермеров, должна быть доведена до каждого сельхозпроизводителя. Необходимо обеспечить полное и доступное информирование о программах льготного кредитования, условиях и порядке их получения. Поручаю ответственным специалистам усилить работу в этом направлении", - заявил Эрлист Акунбеков.

Помимо этого, руководителям профильных подразделений было поручено максимально ускорить внедрение цифровых инструментов, убрать лишнюю бюрократию и оперативно реагировать на любые запросы фермеров в период сбора урожая. Контроль за исполнением этих поручений министр оставил за собой, потребовав от подчиненных максимальной эффективности.