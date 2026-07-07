Допинг-скандал: восемь игроков Туниса провалили тесты

На чемпионате мира по футболу разгорелся крупный допинговый скандал. По итогам антидопинговых проверок сразу восемь футболистов сборной Туниса сдали положительные тесты на запрещенное вещество.

В настоящее время компетентные органы проводят расследование, чтобы установить происхождение запрещенного препарата и определить возможные дисциплинарные меры в отношении игроков и Федерации футбола Туниса.

Спортивные неудачи сопровождали сборную Туниса на протяжении всего турнира. Команда завершила групповой этап на последнем месте, уступив Швеции, Японии и Нидерландам, после чего досрочно покинула чемпионат мира.

После разгромного поражения от Швеции со счетом 1:5 руководство команды отправило в отставку главного тренера Сабри Лямуши. До конца турнира сборную возглавил Эрве Ренар, однако изменить ситуацию ему не удалось.

Теперь внимание приковано к итогам расследования, результаты которого могут повлечь серьезные санкции как для отдельных футболистов, так и для всей национальной команды.