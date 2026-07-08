Юлия Лысенко: Международная Летняя школа стала территорией науки без границ

Во время VI Международной летней школы молодых ученых - историков, тюркологов и алтаистов корреспондент VB.KG побеседовала с руководителем НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", заведующим кафедрой востоковедения Алтайского государственного университета, профессором, доктором исторических наук Юлией Лысенко. В интервью она рассказала, с какой целью была создана Летняя школа, чем шестой сезон отличается от предыдущих, как расширяется география проекта и почему организаторы считают его важной площадкой для формирования международного научного сообщества молодых исследователей.

- Юлия Александровна расскажите, пожалуйста, о Летней школе. Какова ее главная цель?

- Международная летняя школа молодых исследователей, историков, тюркологов и алтаистов проводится уже шестой год подряд. Изначально она задумывалась как площадка, где могли бы встречаться студенты, магистранты и аспиранты, занимающиеся научными исследованиями по истории тюркской цивилизации и историко-культурному наследию современных тюркоязычных народов.

Школа дает возможность не только прослушать лекции ведущих специалистов, но и получить консультации экспертов, обсудить собственные исследования, познакомиться с новейшими научными разработками. Не менее важно и то, что здесь молодые исследователи знакомятся друг с другом, создают научные контакты и в дальнейшем продолжают сотрудничество, обмениваются информацией и совместно работают над проектами.

По сути, наша Летняя школа - это история без границ, когда молодые люди из разных стран собираются вместе, чтобы учиться, общаться и открывать для себя что-то новое.

- Как вы считаете, удалось ли шестой Летней школе достичь поставленных целей?

- Я надеюсь, что да. В этом году нам удалось собрать очень сильный состав экспертов. Мы всегда стараемся сделать программу максимально разнообразной, чтобы участники могли познакомиться с историей, этнографией и археологией тюркской цивилизации, а также узнать о современных процессах, происходящих сегодня в Центральной Азии и в тюркском мире в целом. Именно такой комплексный подход позволяет глубже погрузить молодых исследователей в изучаемую тематику.

- Можно ли сказать, что Летняя школа уже стала традиционной?

- Конечно. Она проводится ежегодно с 2020 года. Для нас это уже устоявшийся международный проект, который с каждым годом развивается и становится масштабнее.

- Чем нынешняя школа отличается от предыдущих?

- Прежде всего - составом участников. Впервые к нам приехали представители Казахского национального университета имени аль-Фараби, Самаркандского государственного университета и Ташкентского государственного университета востоковедения. Для нас особенно важно, что в этом году впервые в проекте принимает участие Узбекистан.

Мы стремимся ежегодно расширять географию школы, приглашая новые университеты. Это делает проект еще более интересным и способствует развитию научного сотрудничества между странами.

Еще одна особенность нынешней школы участие большого числа экспертов из Москвы. Не всегда удается собрать специалистов такого уровня из ведущих университетов и академических учреждений России. В этом году такая возможность появилась, и участники смогли лично пообщаться с известными исследователями.

Кроме того, школа впервые проходит в новом формате. Благодаря этому у студентов и экспертов появилось больше возможностей для неформального общения вне учебных занятий. Очень часто именно такие разговоры становятся началом будущих совместных научных проектов.

- Над чем участники работают в этом году?

- Проектно-исследовательская работа уже стала традиционной частью нашей Летней школы. В этом году мы предложили участникам проанализировать, насколько историко-культурное наследие тюркских стран Центральной Азии и Российской Федерации используется для развития туризма и этнотуризма.

Нам важно, чтобы ребята не только изучали историю, но и учились видеть ее практическое значение. Историко-культурное наследие обладает большим потенциалом для развития туризма, и мы предложили участникам оценить, насколько эффективно этот потенциал используется сегодня в разных странах.

Справка: VI Международную летнюю школу молодых ученых историков, тюркологов и алтаистов проводит Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.