Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 99.72 - 100.67

Юлия Лысенко: Международная Летняя школа стала территорией науки без границ

297  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время VI Международной летней школы молодых ученых - историков, тюркологов и алтаистов корреспондент VB.KG побеседовала с руководителем НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", заведующим кафедрой востоковедения Алтайского государственного университета, профессором, доктором исторических наук Юлией Лысенко. В интервью она рассказала, с какой целью была создана Летняя школа, чем шестой сезон отличается от предыдущих, как расширяется география проекта и почему организаторы считают его важной площадкой для формирования международного научного сообщества молодых исследователей.

- Юлия Александровна расскажите, пожалуйста, о Летней школе. Какова ее главная цель?

- Международная летняя школа молодых исследователей, историков, тюркологов и алтаистов проводится уже шестой год подряд. Изначально она задумывалась как площадка, где могли бы встречаться студенты, магистранты и аспиранты, занимающиеся научными исследованиями по истории тюркской цивилизации и историко-культурному наследию современных тюркоязычных народов.

Школа дает возможность не только прослушать лекции ведущих специалистов, но и получить консультации экспертов, обсудить собственные исследования, познакомиться с новейшими научными разработками. Не менее важно и то, что здесь молодые исследователи знакомятся друг с другом, создают научные контакты и в дальнейшем продолжают сотрудничество, обмениваются информацией и совместно работают над проектами.

По сути, наша Летняя школа - это история без границ, когда молодые люди из разных стран собираются вместе, чтобы учиться, общаться и открывать для себя что-то новое.

- Как вы считаете, удалось ли шестой Летней школе достичь поставленных целей?

- Я надеюсь, что да. В этом году нам удалось собрать очень сильный состав экспертов. Мы всегда стараемся сделать программу максимально разнообразной, чтобы участники могли познакомиться с историей, этнографией и археологией тюркской цивилизации, а также узнать о современных процессах, происходящих сегодня в Центральной Азии и в тюркском мире в целом. Именно такой комплексный подход позволяет глубже погрузить молодых исследователей в изучаемую тематику.

- Можно ли сказать, что Летняя школа уже стала традиционной?

- Конечно. Она проводится ежегодно с 2020 года. Для нас это уже устоявшийся международный проект, который с каждым годом развивается и становится масштабнее.

- Чем нынешняя школа отличается от предыдущих?

- Прежде всего - составом участников. Впервые к нам приехали представители Казахского национального университета имени аль-Фараби, Самаркандского государственного университета и Ташкентского государственного университета востоковедения. Для нас особенно важно, что в этом году впервые в проекте принимает участие Узбекистан.

Мы стремимся ежегодно расширять географию школы, приглашая новые университеты. Это делает проект еще более интересным и способствует развитию научного сотрудничества между странами.

Еще одна особенность нынешней школы участие большого числа экспертов из Москвы. Не всегда удается собрать специалистов такого уровня из ведущих университетов и академических учреждений России. В этом году такая возможность появилась, и участники смогли лично пообщаться с известными исследователями.

Кроме того, школа впервые проходит в новом формате. Благодаря этому у студентов и экспертов появилось больше возможностей для неформального общения вне учебных занятий. Очень часто именно такие разговоры становятся началом будущих совместных научных проектов.

- Над чем участники работают в этом году?

- Проектно-исследовательская работа уже стала традиционной частью нашей Летней школы. В этом году мы предложили участникам проанализировать, насколько историко-культурное наследие тюркских стран Центральной Азии и Российской Федерации используется для развития туризма и этнотуризма.

Нам важно, чтобы ребята не только изучали историю, но и учились видеть ее практическое значение. Историко-культурное наследие обладает большим потенциалом для развития туризма, и мы предложили участникам оценить, насколько эффективно этот потенциал используется сегодня в разных странах.

Справка: VI Международную летнюю школу молодых ученых историков, тюркологов и алтаистов проводит Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459922
Теги:
вуз, наука, Россия, археология, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  