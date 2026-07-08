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Аргентина совершила невероятный камбэк и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Аргентины по футболу стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира 2026 года, одержав волевую победу над Египтом со счетом 3:2 в драматичном матче 1/8 финала.

Египет преподнес одну из главных сенсаций турнира, дважды поразив ворота действующих чемпионов мира. На 15-й минуте счет открыл Яссер Ибрагим, а во втором тайме Мостафа Зико удвоил преимущество африканской команды, приблизив ее к историческому выходу в четвертьфинал.

Однако аргентинцы сумели переломить ход встречи. На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание после передачи Лионеля Месси. Спустя четыре минуты капитан сборной Аргентины сам восстановил равновесие, забив свой очередной гол на турнире.

Победу южноамериканской команде принес Энцо Фернандес, который отличился на третьей компенсированной минуте второго тайма с передачи Лаутаро Мартинеса.

Несмотря на нереализованный по ходу матча пенальти, Месси стал одним из ключевых героев встречи, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Благодаря этой победе Аргентина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где продолжит защиту титула. Сборная Египта, оказавшая достойное сопротивление одному из главных фаворитов турнира, завершила выступление на стадии 1/8 финала.


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URL: https://www.vb.kg/459923
Теги:
футбол, чемпионат мира, Аргентина
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