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На водохранилище "Ала-Арча №3" задержали браконьеров

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На водохранилище "Ала-Арча №3" (Нижнее) выявили нарушение правил рыболовства. У задержанных граждан изъяли 122 рыбы, а также две синтетические рыболовные сети длиной по 100 метров каждая.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, нарушение было выявлено в ходе рейда, проведенного сотрудниками Чуйского регионального управления совместно с представителями Чуй-Бишкекского общества охотников и рыболовов.

По данному факту составлены материалы в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Для принятия мер в установленном законодательством порядке дело передано в Свердловское РУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/459939
Теги:
Минприродресурсов, браконьерство
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