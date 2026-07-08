На водохранилище "Ала-Арча №3" задержали браконьеров

На водохранилище "Ала-Арча №3" (Нижнее) выявили нарушение правил рыболовства. У задержанных граждан изъяли 122 рыбы, а также две синтетические рыболовные сети длиной по 100 метров каждая.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, нарушение было выявлено в ходе рейда, проведенного сотрудниками Чуйского регионального управления совместно с представителями Чуй-Бишкекского общества охотников и рыболовов.

По данному факту составлены материалы в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Для принятия мер в установленном законодательством порядке дело передано в Свердловское РУВД Бишкека.