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В Бишкеке пройдет ретроспективная выставка художницы Адель Исмаилхановой

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10 июля в Бишкеке откроется ретроспективная персональная выставка художницы Адель Исмаилхановой "Межгалактический колодец миражей". Экспозиция объединит более 100 произведений, выполненных в различных техниках от традиционного коллажа до digital-арта, видео-арта и перекладной анимации.

Выставка будет работать с 10 по 25 июля в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

В экспозицию вошли работы разных творческих периодов художницы, включая серии, посвященные женскому труду, женской истории, а также концептуальные бумажные и текстильные пейзажи.

Как отмечают организаторы, выставка раскрывает коллаж как самостоятельный художественный медиум. Особое место в творческой практике Адель Исмаилхановой занимает экологический подход: при создании работ художница использует вторичные материалы, придерживается принципов этичного производства и апсайклинга. В произведения также интегрированы локальные мотивы - фотографии архитектуры, традиционных тканей и орнаментов, а также репродукции работ кыргызских художниц.

"Коллаж для меня - это способ разобрать, разорвать, вырезать старое и пересобрать образы, извлекая их из книг, журналов и газет. Это создание собственного прочтения истории, где привычное наделяется новыми смыслами. В своих работах я размышляю над современностью, памятью, временем и собственной идентичностью", - говорит Адель Исмаилханова.


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URL: https://www.vb.kg/459941
Теги:
выставка, музей, художник, Бишкек
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