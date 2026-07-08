Кыргызские борцы выступят на рейтинговом турнире UWW в Будапеште

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе примет участие в международном турнире, который пройдет с 15 по 19 июля в Будапеште (Венгрия).

В состав национальной команды вошли 9 кыргызстанских спортсменов. Борцы будут бороться за медали престижного соревнования, где всего планируется разыграть 10 комплектов наград.

Турнир в Будапеште станет одним из важных международных стартов для представителей греко-римской борьбы и предоставит спортсменам возможность набрать опыт и улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Кыргызская команда рассчитывает на успешное выступление и завоевание медалей на соревнованиях в Венгрии.