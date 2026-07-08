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Кыргызские борцы выступят на рейтинговом турнире UWW в Будапеште

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе примет участие в международном турнире, который пройдет с 15 по 19 июля в Будапеште (Венгрия).

В состав национальной команды вошли 9 кыргызстанских спортсменов. Борцы будут бороться за медали престижного соревнования, где всего планируется разыграть 10 комплектов наград.

Турнир в Будапеште станет одним из важных международных стартов для представителей греко-римской борьбы и предоставит спортсменам возможность набрать опыт и улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

Кыргызская команда рассчитывает на успешное выступление и завоевание медалей на соревнованиях в Венгрии.


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URL: https://www.vb.kg/459942
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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