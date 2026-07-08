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"Барс" разгромил "Илбирс" в перенесенном матче Высшей лиги

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- Самуэль Деди Ирие
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Действующий чемпион Кыргызстана по футболу каракольский "Барс" одержал крупную победу над столичным "Илбирсом" в перенесенном матче 10-го тура чемпионата страны среди команд Высшей лиги.

Встреча прошла 6 июля на стадионе "Ынтымак Арена" в Караколе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

"Барс" начал игру активно и уже на 4-й минуте открыл счет благодаря голу Ба-Траоре. Во втором тайме "Илбирс" сумел сравнять результат - на 51-й минуте отличился Левковец.

Однако чемпион быстро вернул контроль над матчем. На 61-й минуте Кичин вновь вывел "Барс" вперед, затем Сагынбаев на 66-й минуте увеличил преимущество, а Чогадзе на 82-й минуте установил окончательный счет - 4:1.

Лучшим игроком встречи был признан футболист "Барса" Руслан Амиров.

После этой победы каракольская команда набрала 29 очков и сравнялась по баллам с "Азией" и "Узгеном", продолжая борьбу за лидирующие позиции в чемпионате.

На данный момент турнирную таблицу Высшей лиги-2026 возглавляет "Алга" с 34 очками, второе место занимает "Мурас Юнайтед" - 30 очков. Матчи 15-го тура чемпионата Кыргызстана пройдут с 7 по 10 июля.


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URL: https://www.vb.kg/459943
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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