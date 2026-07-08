"Устойчивость страны - не гранты и не громкие форумы о "связности""

"Соединиться ради мира". "Ответить на главные вызовы". "Выстроить устойчивость к дезинформации". Этими фразами сегодня описывают будущее медиа в Центральной Азии. Три громких обещания - и ни в одном из них нет ответа на главный вопрос: кто эти "вызовы" придумал и кто за них платит. Именно на этот вопрос ответила Академия политических наук ALTER на конференции "Новый виток Большой игры в Центральной Азии: кто выиграет, а кто уже проиграл", прошедшей 6 июля 2026 года в Бишкеке.

Сегодня в Кыргызстане сталкиваются интересы США, Британии, Турции, Китая и России - идет борьба за ресурсы страны и за умы молодежи, а со стороны некоторых игроков - попытки установить внешний контроль. Мы разобрали, каковы реальные интересы некоторых игроков и что происходит за кулисами громких лозунгов о "мире" и "сотрудничестве".

"Сначала за рубежом появляется идея и удобная формулировка. Затем аналитические центры превращают ее в готовый политический рецепт. Потом деньги доходят до местных операторов и редакций - и то, что подается как "помощь", "независимые медиа" и "борьба с дезинформацией", на деле продвигает интересы тех, кто платит, а не той страны, где эта работа ведется. Кто заказывает музыку - тот и определяет, о чем будут говорить, что назовут "правдой", а что - "дезинформацией". Главный вывод нашей конференции в том, что настоящая устойчивость страны - это не гранты и не громкие форумы о "связности". Это способность вовремя понять, чьи интересы стоят за красивыми словами, и не позволить описывать себя чужим языком", - отметили участники мероприятия.

Ведь в новом витке Большой игры выигрывает не тот, кто соревнуется в громкости лозунгов о "мире". Выигрывает тот, кто увидел всю картину. И понял, что писал ее не он, резюмировали спикеры.