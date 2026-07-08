О! предупреждает: "Закончился срок действия SIM-карты" – это обман!

В Кыргызстане очередной всплеск активности телефонных мошенников, использующих простую, но по-прежнему эффективную схему обмана. Злоумышленники звонят абонентам, представляются сотрудниками мобильного оператора и заявляют, что "срок действия вашей SIM-карты истекает".
Мобильный оператор О! официально заявляет: У SIM-карты НЕТ срока годности! Она работает бессрочно, пока вы ею пользуетесь, и её невозможно и не нужно "продлевать" по телефону.
Внимание: мошенники нацелены на ваши деньги! После запугивания блокировкой номера они заявляют, что для "актуализации договора" необходимо дополнительно закрепить, обновить или подтвердить ваши банковские данные. Их цель одна – выманить у вас SMS-код подтверждения, пароль или реквизиты карты, чтобы получить доступ к вашему мобильному банкингу и украсть деньги.
Если вам поступил подобный звонок и неизвестные начинают торопить вас, пугать отключением связи или потерей денег – просто положите трубку.
Мобильный оператор О! в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами КР на постоянной основе реализует комплекс масштабных превентивных мер: регулярно публикуются предупредительные материалы в СМИ и социальных сетях с участием известных блогеров, а также осуществляются адресные SMS-рассылки для абонентов. Несмотря на системную профилактическую работу, направленную на повышение цифровой грамотности населения, граждане, к сожалению, под психологическим давлением злоумышленников продолжают пренебрегать правилами безопасности и попадаться на уловки мошенников.
ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.