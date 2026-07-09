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Акыйкатчы указала на нарушения прав людей с инвалидностью в Караколе

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Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала местные власти Иссык-Кульской области обеспечить права людей с инвалидностью, создать условия для инклюзивной среды и провести капитальный ремонт аварийного многоквартирного дома в Караколе, где проживают люди с инвалидностью.

По данным ведомства, поводом для обращения стали результаты мониторинга, проведенного сотрудниками представительства Института Акыйкатчы по Иссык-Кульской области в Каракольском учебно-производственном кыргызском предприятии Общества слепых и глухих.

Во время проверки работники предприятия сообщили, что уже много лет обращаются в мэрию Каракола с просьбой отремонтировать девятиквартирный дом, построенный в 1979 году. По их словам, из-за отсутствия средств они не могут самостоятельно провести ремонт или переехать в другое жилье.

В ходе мониторинга установлено, что кровля дома находится в аварийном состоянии и во время осадков протекает. Постоянная сырость привела к образованию плесени в квартирах.

Кроме жилищных проблем, люди с инвалидностью пожаловались на недоступность городской инфраструктуры и общественного транспорта. По их словам, в Караколе отсутствуют звуковые светофоры и дорожные знаки, предупреждающие водителей о том, что пешеходными переходами пользуются незрячие люди.

Также жители сообщили о проблемах с услугами такси. По их словам, водители нередко отказываются перевозить пассажиров с инвалидностью, а в случае согласия зачастую не помогают при посадке и высадке.

Люди с нарушением слуха обратили внимание на отсутствие сурдопереводчиков в органах внутренних дел, судах и медицинских учреждениях. По их словам, это затрудняет доступ к правосудию, медицинской помощи и другим государственным услугам.

В настоящее время в Каракольском учебно-производственном кыргызском предприятии Общества слепых и глухих работают 48 человек, из которых 31 - лица с инвалидностью, включая семь человек с нарушением зрения и 24 с нарушением слуха.

По итогам мониторинга Институт Акыйкатчы направил полномочному представителю президента в Иссык-Кульской области рекомендации с просьбой принять меры по устранению выявленных нарушений.


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URL: https://www.vb.kg/459958
Теги:
Каракол, права человека, ЛОВЗ, акыйкатчы
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