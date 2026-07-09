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Европейские эксперты будут бесплатно обучать урологов Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел встречу с ведущими международными экспертами в области урологии и андрологии из Бельгии, Германии и Турции. Стороны обсудили развитие урологической службы страны, подготовку медицинских кадров, внедрение современных технологий и расширение международного профессионального сотрудничества.

По данным ведомства, во встрече приняли участие заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев, главный внештатный уролог Минздрава, президент Центрально-Азиатского общества сексуальной медицины (CASSM) профессор Нурбек Монолов.

Особое внимание было уделено повышению квалификации отечественных специалистов. Профессор Данияр Осмонов- уроженец Кыргызстана, директор урологической клиники Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейна (Германия), международный эксперт в области реконструктивной урологии и мужского здоровья представил инициативу по реализации образовательного проекта для кыргызстанских урологов.

Проект предусматривает бесплатное дистанционное обучение отечественных специалистов с участием ведущих европейских экспертов, обмен современными клиническими знаниями и передовыми практиками, а также дальнейшее развитие профессионального взаимодействия.

Кроме того, международные эксперты выразили готовность оказывать экспертную и научно-методическую поддержку развитию урологической службы Кыргызстана. В ходе встречи обсуждались вопросы внедрения современных методов лечения, развития роботизированной хирургии, цифровизации медицинской помощи, дистанционного консультирования специалистов из регионов и укрепления научного потенциала отечественной медицины.

Международные эксперты прибыли в Кыргызстан для участия в международном научно-практическом конгрессе и образовательной программе, которые проходят 9-10 июля на Иссык-Куле.

По словам министра здравоохранения Дамира Осмонова, международное профессиональное сотрудничество, обмен опытом и внедрение лучших мировых практик являются важными направлениями дальнейшего развития специализированной медицинской помощи в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/459966
Теги:
Европа, репродуктивное здоровье, сотрудничество, Кыргызстан, Минздрав
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