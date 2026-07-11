Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.65 - 100.65

Кыргызстанцы создали уникальное приложение "Микрохром" для развития слуха

220  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Команда отечественной онлайн-школы вокала Аси Багдасаровой разработала и успешно развивает уникальное мобильное приложение "Микрохром". Проект, запущенный более года назад, предназначен для развития музыкального слуха, вокальных навыков и изучения микротональной музыки. Сервис функционирует на базе Telegram и кроссплатформенно доступен пользователям Android, iPhone, Mac и персональных компьютеров, сообщили разработчики VB.KG.

"Главной особенностью проекта стало виртуальное микротональное пианино с четвертьтонами. Благодаря этому музыканты и вокалисты могут выполнять упражнения, которые попросту невозможно воспроизвести на традиционной клавиатуре. Технология открывает принципиально новые возможности для глубокого изучения восточной музыки, фольклора, блюза и других музыкальных направлений, где активно используются микротональные интервалы", - рассказала основательница школы Ася Багдасарова.

Помимо инновационного виртуального инструмента, платформа включает авторские вокальные упражнения, систему ежедневных тренировок, интерактивное отслеживание прогресса и элементы геймификации, мотивирующие тренироваться регулярно. Обладатели подписки также получают эксклюзивный доступ к закрытому образовательному Telegram-каналу с дополнительными методическими материалами и видеоуроками.

"Идея создания приложения появилась после продолжительных поисков аналогичных решений на рынке. Не обнаружив подходящих и гибких сервисов, мы приняли решение запустить собственную технологичную платформу для музыкантов и вокалистов", - поделился предысторией разработчик Иван Русенцов.

В развитии и тестировании кыргызстанского IT-продукта принял участие международный эксперт по вокалу Грег Энрикес - легендарный педагог Селин Дион, Дженнифер Лопес и других мировых звезд. Его профессиональные рекомендации и сегодня используются командой при создании новых блоков упражнений и совершенствовании методики обучения.

Создатели "Микрохрома" также подчеркивают медицинский и когнитивный аспекты проекта: работа с четвертьтонами способствует не только тонкому развитию музыкального слуха, но и эффективной тренировке внимания, памяти и других функций мозга за счет освоения непривычных для европейского уха звуковых интервалов.

Отечественный проект продолжает масштабироваться: разработчики регулярно добавляют новые упражнения, профессиональные распевки и расширяют функциональные возможности платформы. Протестировать приложение в бесплатном демо-режиме можно напрямую в Telegram-боте: https://t.me/microchrome_bot.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459975
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  