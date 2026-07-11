Кыргызстанцы создали уникальное приложение "Микрохром" для развития слуха

Команда отечественной онлайн-школы вокала Аси Багдасаровой разработала и успешно развивает уникальное мобильное приложение "Микрохром". Проект, запущенный более года назад, предназначен для развития музыкального слуха, вокальных навыков и изучения микротональной музыки. Сервис функционирует на базе Telegram и кроссплатформенно доступен пользователям Android, iPhone, Mac и персональных компьютеров, сообщили разработчики VB.KG.

"Главной особенностью проекта стало виртуальное микротональное пианино с четвертьтонами. Благодаря этому музыканты и вокалисты могут выполнять упражнения, которые попросту невозможно воспроизвести на традиционной клавиатуре. Технология открывает принципиально новые возможности для глубокого изучения восточной музыки, фольклора, блюза и других музыкальных направлений, где активно используются микротональные интервалы", - рассказала основательница школы Ася Багдасарова.

Помимо инновационного виртуального инструмента, платформа включает авторские вокальные упражнения, систему ежедневных тренировок, интерактивное отслеживание прогресса и элементы геймификации, мотивирующие тренироваться регулярно. Обладатели подписки также получают эксклюзивный доступ к закрытому образовательному Telegram-каналу с дополнительными методическими материалами и видеоуроками.

"Идея создания приложения появилась после продолжительных поисков аналогичных решений на рынке. Не обнаружив подходящих и гибких сервисов, мы приняли решение запустить собственную технологичную платформу для музыкантов и вокалистов", - поделился предысторией разработчик Иван Русенцов.

В развитии и тестировании кыргызстанского IT-продукта принял участие международный эксперт по вокалу Грег Энрикес - легендарный педагог Селин Дион, Дженнифер Лопес и других мировых звезд. Его профессиональные рекомендации и сегодня используются командой при создании новых блоков упражнений и совершенствовании методики обучения.

Создатели "Микрохрома" также подчеркивают медицинский и когнитивный аспекты проекта: работа с четвертьтонами способствует не только тонкому развитию музыкального слуха, но и эффективной тренировке внимания, памяти и других функций мозга за счет освоения непривычных для европейского уха звуковых интервалов.

Отечественный проект продолжает масштабироваться: разработчики регулярно добавляют новые упражнения, профессиональные распевки и расширяют функциональные возможности платформы. Протестировать приложение в бесплатном демо-режиме можно напрямую в Telegram-боте: https://t.me/microchrome_bot.