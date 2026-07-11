В Кыргызстане введут электронные повестки и военные билеты

В Кыргызстане планируют перевести в цифровой формат первичную постановку граждан на воинский учет, медицинское освидетельствование и выдачу военного билета.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, уведомления о необходимости явиться для первичной постановки на воинский учет будут направляться через мобильное приложение "Түндүк", с помощью push-уведомлений и SMS-сообщений. При этом система должна обеспечивать подтверждение доставки уведомления.

Медицинское освидетельствование призывников также планируют проводить с использованием цифровых медицинских карт, электронных медицинских документов и данных, полученных через межведомственное взаимодействие.

Заключения врачей-специалистов будут оформляться в электронном виде, подписываться электронной подписью и храниться в цифровой системе "Аскер".

Военные комиссариаты смогут получать сведения о призывниках напрямую из баз данных организаций здравоохранения, МВД, Министерства просвещения, органов местного самоуправления и социальной защиты.

Предоставление документов в бумажном виде будет допускаться только в случаях, когда отсутствует техническая возможность получить необходимые сведения в цифровом формате.

Кроме того, сведения о постановке на воинский учет и сам военный билет планируют перевести в электронный формат. Они будут доступны в личном кабинете приложения "Түндүк" и на портале.

Цифровой военный билет будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ. При желании гражданин сможет получить его и в традиционном бумажном формате.