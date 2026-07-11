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Ветераны Ташкентского ВОКУ соберутся в РФ и ищут сокурсников из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В июле 2026 года исполняется 108 лет со дня основания Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознаменного ордена Красной Звезды училища (ТВТКУ) имени В.И. Ленина - одного из старейших и наиболее авторитетных военных учебных заведений советского периода. Об этом изданию VB.KG рассказал выпускник училища Андрей Мурылев, который активно занимается сохранением памяти о 40-й отдельной стрелковой бригаде, сформированной во Фрунзе в 1941 году.

В честь этой исторической даты в субботу, 11 июля 2026 года, на территории Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" состоится торжественное мероприятие. Главным событием станет установка памятного камня училищу на Аллее памяти военных училищ периода СССР. Организатором встречи выступает Совет ветеранов и выпускников ТВТКУ, а участие в ней примут офицеры разных лет выпуска, ветераны службы и члены их семей.

История знаменитого учебного заведения началась 12 июля 1918 года с создания Туркестанских советских командных курсов, ставших фундаментом будущего училища. За десятилетия работы кузница кадров подготовила десятки тысяч высококлассных офицеров. Многие из них стали известными военачальниками, получили звания Героев Советского Союза и кавалеров высоких государственных наград, пройдя через огонь Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов.

Выпускники Ташкентского ВОКУ внесли колоссальный вклад и в историю Кыргызстана. Офицеры, окончившие это заведение, в разные годы возглавляли армейские подразделения на территории Киргизской ССР, формировали командный состав и занимали ключевые посты в Вооруженных силах независимого Кыргызстана. В годы Великой Отечественной войны именно они комплектовали командирские должности в частях, уходивших на фронт из республики, проявив исключительное мужество. Позже многие из них выполняли интернациональный долг в горячих точках.

Сегодня воспитанники ТВТКУ разбросаны по всему миру, но крепко хранят традиции офицерского братства. Инициаторы мероприятия надеются, что данная публикация отзовется среди кыргызстанцев. Если в вашей семье есть выпускники Ташкентского ВОКУ имени В.И. Ленина, или вы владеете архивными материалами, фотографиями и воспоминаниями об их службе в Кыргызстане, вы можете поделиться ими для сохранения общей исторической памяти.


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URL: https://www.vb.kg/459984
Теги:
ВОВ, армия, Кыргызстан
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