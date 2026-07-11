Комитет судей КФС утвердил подготовку арбитров ко второму кругу чемпионата

В Кыргызском футбольном союзе состоялось заседание Комитета судей, посвященное подготовке арбитров ко второму кругу чемпионата Кыргызстана по футболу.

В работе заседания приняли участие члены Комитета судей, генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков и представители судейского департамента.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы подготовки судейского корпуса к возобновлению национального первенства. Комитет утвердил список арбитров и инспекторов, которые примут участие в предстоящих учебно-тренировочных сборах.

Отдельное внимание было уделено отбору кандидатов для участия в Академии судей АФК в 2026 году. Также члены комитета приняли ряд внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование системы судейства и повышение качества работы арбитров и инспекторов.

В КФС подчеркнули, что принятые решения будут способствовать дальнейшему развитию судейского корпуса и повышению уровня проведения матчей чемпионата Кыргызстана.