Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.65 - 100.65

Комитет судей КФС утвердил подготовку арбитров ко второму кругу чемпионата

182  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском футбольном союзе состоялось заседание Комитета судей, посвященное подготовке арбитров ко второму кругу чемпионата Кыргызстана по футболу.

В работе заседания приняли участие члены Комитета судей, генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков и представители судейского департамента.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые вопросы подготовки судейского корпуса к возобновлению национального первенства. Комитет утвердил список арбитров и инспекторов, которые примут участие в предстоящих учебно-тренировочных сборах.

Отдельное внимание было уделено отбору кандидатов для участия в Академии судей АФК в 2026 году. Также члены комитета приняли ряд внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование системы судейства и повышение качества работы арбитров и инспекторов.

В КФС подчеркнули, что принятые решения будут способствовать дальнейшему развитию судейского корпуса и повышению уровня проведения матчей чемпионата Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459995
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  