Кыргызстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в сфере спорта

Директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики Урмат Асанбаев провел встречу с делегацией Министерства спорта Республики Узбекистан во главе с советником министра Шарифжоном Муминджановым.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в области спорта, совместные проекты и взаимодействие при проведении международных соревнований.

Особое внимание участники встречи уделили подготовке к VI Всемирным играм кочевников, которые состоятся с 1 по 6 сентября в Иссык-Кульской области. Представители двух стран обсудили вопросы участия сборной Узбекистана и организационные моменты предстоящего турнира.

Урмат Асанбаев отметил важность поддержки со стороны Узбекистана и подчеркнул, что совместная работа будет способствовать развитию спортивных связей между двумя государствами.

Представитель узбекского Министерства спорта Шарифжон Муминджанов заявил о заинтересованности страны в активном участии в Играх кочевников и подтвердил готовность продолжать сотрудничество.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении партнерства и реализации совместных спортивных инициатив.