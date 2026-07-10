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Кыргызстан расширяет партнерство для развития горнодобывающей отрасли

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- Назгуль Абдыразакова
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Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и казахстанская компания Alvarez & Marsal Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие долгосрочного сотрудничества в сфере привлечения иностранных инвестиций в Кыргызстан.

По данным ведомства, документ направлен на установление партнерских отношений и создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций из США, стран Европейского союза, Японии и других государств. Основное внимание стороны намерены уделить проектам в горнодобывающей отрасли и сфере стратегически важных минеральных ресурсов.

В ведомстве отметили, что подписание меморандума станет важным шагом в развитии международного инвестиционного сотрудничества и позволит расширить участие иностранных партнеров в реализации инвестиционных проектов в горнодобывающем секторе Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460000
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, США, Япония, Европейский союз, Кыргызстан
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