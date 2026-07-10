Кыргызстан расширяет партнерство для развития горнодобывающей отрасли

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и казахстанская компания Alvarez & Marsal Kazakhstan подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие долгосрочного сотрудничества в сфере привлечения иностранных инвестиций в Кыргызстан.

По данным ведомства, документ направлен на установление партнерских отношений и создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций из США, стран Европейского союза, Японии и других государств. Основное внимание стороны намерены уделить проектам в горнодобывающей отрасли и сфере стратегически важных минеральных ресурсов.

В ведомстве отметили, что подписание меморандума станет важным шагом в развитии международного инвестиционного сотрудничества и позволит расширить участие иностранных партнеров в реализации инвестиционных проектов в горнодобывающем секторе Кыргызстана.