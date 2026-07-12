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ЕАБР: Экономика Кыргызстана останется самой быстрорастущей в регионе

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- Светлана Лаптева
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Евразийский банк развития опубликовал новый макроэкономический прогноз, согласно которому Кыргызстан сохранит лидерство по темпам экономического роста в регионе. Эксперты банка ожидают, что в 2026 году ВВП страны вырастет на 10,2%. Основными двигателями экономики станут крупные вложения в промышленность, энергетику и инфраструктуру, а также активное строительство жилья по госпрограмме "Мой Дом" и высокий спрос со стороны населения из-за растущих зарплат.

При этом аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 11,5%. Рост цен в стране связывают с подорожанием сырья на мировых рынках, высоким внутренним спросом, а также плановым повышением акцизов и тарифов на коммунальные услуги.

Чтобы сдержать рост цен, Национальный банк Кыргызстана, как ожидается, сохранит учетную ставку на уровне 12% до конца года. Вкупе с ростом ставок на межбанковском рынке это должно помочь постепенно снизить инфляционное давление.

Что касается валютного рынка, то среднегодовой курс доллара в 2026 году прогнозируется на отметке 88 сомов. На позиции национальной валюты будут одновременно влиять два противоположных фактора: с одной стороны - растущий импорт, с другой - высокие мировые цены на золото и меры Нацбанка по сглаживанию резких колебаний курса.


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URL: https://www.vb.kg/460015
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан, экономика
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