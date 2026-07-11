Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Испании по футболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, одержав победу над Бельгией со счётом 2:1 в четвертьфинальном матче.

Действующие чемпионы Европы открыли счёт благодаря точному удару Фабиана Руиса. Испанцы с первых минут завладели инициативой и всё время атаковали, в то время как бельгийцы сделали явную ставку на оборону, по большей части уделяя внимание защите своих ворот. Тем не менее, вскоре бельгийцы восстановили равновесие усилиями Шарля де Кетеларе, однако решающее слово всё равно осталось за испанцами.

Победный мяч вновь забил Микель Мерино, который во втором матче подряд стал героем своей команды. Он отличился на 87-й минуте встречи и вывел Испанию в полуфинал мирового первенства. Только после этого пропущенного гола бельгийцы наконец оживились и бросились в яростную атаку, но, к огромному сожалению для их болельщиков, эти финальные усилия оказались безрезультатными.

В борьбе за выход в финал испанцы встретятся со сборной Франции, которая днем ранее уверенно победила Марокко со счётом 2:0 и первой обеспечила себе место в четвёрке сильнейших команд турнира. Полуфинальное противостояние Испании и Франции станет одним из главных событий завершающей стадии чемпионата мира 2026 года.