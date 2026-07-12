В РФ согласовали замысел совместных учений ОДКБ "Взаимодействие-2026"

В Российской Федерации завершились вторые штабные переговоры, посвященные организации и проведению комплекса совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи представители оборонных ведомств согласовали замысел командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) "Взаимодействие-2026", а также специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026". Программа маневров полностью увязана с целями стратегического командно-штабного учения Вооруженных сил России "Центр-2026".

Участники переговоров детально уточнили структуру органов управления, состав национальных контингентов, порядок проведения практических действий и вопросы всестороннего обеспечения. Также была проведена рекогносцировка районов будущих маневров на полигоне "Чебаркульский", где в сентябре–октябре текущего года развернутся основные мероприятия.

Справка: Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ предназначены для оперативного противодействия вызовам и угрозам безопасности государств – членов Организации. В их состав входят воинские подразделения постоянной готовности, а также формирования специального назначения: сотрудники органов внутренних дел, спецслужб и ведомств по ликвидации чрезвычайных ситуаций.