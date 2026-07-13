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В Китае отметили День моря

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- Светлана Лаптева
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Ежегодно 11 июля в Китае празднуют День моря. Этот праздник, учрежденный в 2005 году, приурочен к знаковой исторической дате - годовщине легендарного похода великого флотоводца и исследователя Чжэн Хэ, который поднял паруса своей первой экспедиции именно 11 июля 1405 года.

Морские экспедиции Чжэн Хэ по праву признаны одними из самых грандиозных в летописи мирового мореплавания. Направленные им флотилии бороздили просторы Юго-Восточной Азии, доходили до Индостана, Аравии и восточного побережья Африканского континента. Удивительно, но эти масштабные географические открытия китайцы совершили задолго до того, как в Европе началась эпоха Великих географических открытий.

Несмотря на то, что в массовом сознании Китай традиционно воспринимается как сухопутная держава с Великой Китайской стеной и бескрайними равнинами, страна обладает колоссальным морским потенциалом. Длина ее береговой линии превышает 18 тысяч километров, что делает ее одной из самых протяженных в Азии.

Побережье Поднебесной омывается водами четырех морей. Этот регион богат не только развитой портовой инфраструктурой и торговыми узлами, но и природными красотами: от колоритных рыбацких поселений и старинных маяков до песчаных курортных пляжей и уединенных скалистых бухт. Сегодня приморские провинции Китая остаются локомотивом национальной экономики и притягивают миллионы путешественников со всего мира.


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URL: https://www.vb.kg/460024
Теги:
Китай, праздник
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