Ждет ли автовладельцев Кыргызстана новый экологический налог

Соседний Узбекистан принял решение отказаться от одной из самых резонансных и обсуждаемых инициатив в транспортной сфере - введения обязательной ежегодной экологической компенсации для владельцев ретро-автомобилей. Как сообщили в узбекском Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, после волны жесткой общественной критики законопроект был кардинально переработан. Из него полностью исключили норму, которая обязывала бы владельцев машин старше 30 лет ежегодно выплачивать государству 30 базовых расчетных величин (около 12,36 миллиона сумов).

Вместо жестких административных штрафов власти Узбекистана решили переключиться на методы экономического стимулирования. В стране планируют развернуть сеть независимых предприятий по оценке и утилизации старого транспорта. Теперь автовладельцы смогут добровольно сдать изношенную машину на переработку и получить взамен либо ее рыночную стоимость, либо специальный жилищно-коммунальный или автомобильный ваучер. Этот сертификат можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового авто у официального дилера, а оставшуюся сумму выплачивать в беспроцентную рассрочку на срок до семи лет.

Необходимость подобных реформ в Ташкенте объясняют критической экологической ситуацией. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано около пяти миллионов автомобилей, из которых порядка 100 тысяч находятся в аварийном или технически неисправном состоянии. По оценкам экологов, именно этот старый автопарк генерирует почти две трети вредных выбросов в атмосферу крупных городов.

На фоне кардинальных перемен у соседей логично возникает вопрос: как обстоят дела с экологическими платежами в Кыргызстане?

В нашей республике на сегодняшний день подобных радикальных инициатив не рассматривается. Специального ежегодного налога или сбора, привязанного к возрасту автомобиля, в кыргызском законодательстве нет - сам по себе солидный год выпуска машины не является основанием для дополнительных финансовых санкций.

При этом в Кыргызстане уже запущен и действует механизм утилизационного сбора, однако путать его с узбекским проектом не стоит. Наш утильсбор не взимается с рядовых водителей ежегодно в процессе эксплуатации. Он представляет собой разовый платеж в рамках системы расширенной ответственности производителей и импортеров, который закладывается при ввозе или производстве техники. Полученные средства аккумулируются государством исключительно для создания инфраструктуры по сбору и безопасной переработке отходов.

Таким образом, подходы двух республик к очищению городского воздуха сегодня принципиально различаются. Если Узбекистан сначала пытался финансово надавить на владельцев старых машин, но вовремя сменил кнут на пряник в виде льготной рассрочки, то в Кыргызстане вопрос введения "возрастного" налога для авто не стоит в принципе. Наша государственная политика пока сосредоточена на общем совершенствовании системы обращения с отходами без создания дополнительной налоговой нагрузки на кошельки автовладельцев.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что проблема стремительного старения автопарка остается сверхактуальной и для Бишкека, где уровень загрязнения воздуха в зимний период бьет мировые рекорды. И хотя кыргызские власти пока не планируют карательных экологических мер против старых машин, экспертное сообщество сходится во мнении: рано или поздно республике тоже придется внедрять государственные программы лояльности для обновления авторынка, взяв за основу обновленный и более гибкий опыт соседей.