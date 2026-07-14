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Почему мировое кино все чаще выбирает Центральную Азию

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- Светлана Лаптева
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Запуск в Алматы съемок международного блокбастера Armour of God: Ultimatum ("Доспехи бога: Ультиматум") с участием легендарного Джеки Чана - это не просто громкая новость для Казахстана. Проект, реализуемый совместно с China Film Group Corporation, стал мощным сигналом для всей индустрии: Центральная Азия стремительно превращается в новую глобальную площадку для международного кинопроизводства. Интерес мировых продюсеров к региону уже давно вышел за рамки одной страны и обретает масштабы масштабного кинематографического кластера.

Новая съемочная площадка на карте мира

За последние несколько лет ведущие международные кинокомпании кардинально пересмотрели свое отношение к центральноазиатским локациям, и каждая страна региона сегодня предлагает свои уникальные козыри.

Казахстан сделал ставку на развитие систем поддержки иностранных съемок, активное участие в международных кинорынках и контраст ландшафтов - от футуристических мегаполисов до бескрайних степей и глубоких каньонов. Узбекистан провел глубокую модернизацию национальной киноиндустрии и привлекает продюсеров древней архитектурой Самарканда, Бухары и Хивы, идеальных для исторических картин. Свой вклад в формирование регионального кластера вносит даже географически близкая Монголия с ее нетронутыми пустынными панорамами.

Особое место в этой цепочке занимает Кыргызстан. Наша страна привлекает режиссеров уникальными горными пейзажами Тянь-Шаня, высокогорными озерами и, что немаловажно, относительно невысокой стоимостью организации съемочного процесса. Символично, что именно в Кыргызстане недавно решили разместить региональную штаб-квартиру международного кинобренда O29 Production, которая уже планирует масштабные совместные проекты с участием кинематографистов из США, Казахстана и КР.

Почему интерес вспыхнул именно сейчас?

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, заставивших Голливуд и азиатских киногигантов обратить взор на наш регион. Во-первых, это банальная усталость от "заезженных" локаций. Природа Европы и Северной Америки показана в кино тысячи раз, тогда как Центральная Азия для искушенного мирового зрителя остается манящим белым пятном.

Во-вторых, регион обладает феноменальной компактностью: на сравнительно небольшой территории соседствуют заснеженные вершины, альпийские луга, хвойные леса, пустыни и современные города. Это позволяет снимать здесь кино абсолютно любого жанра - от исторического эпоса до постапокалиптической фантастики.

Экономический фактор также играет в нашу пользу. Стоимость аренды техники, логистики и услуг местных специалистов в Центральной Азии в разы ниже западных аналогов, при этом квалификация локальных кадров за последние годы совершила качественный рывок. Навстречу бизнесу идут и государства, внедряя элементы креативной экономики: от административного сопровождения до программ налогового кешбэка (рибейтов).

Фактор Поднебесной и долгосрочный эффект

Катализатором кинобума выступает и тесное стратегическое партнерство стран региона с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Гуманитарное сотрудничество логично переросло в совместное кинопроизводство. Для Пекина это отличная возможность диверсифицировать рынки и использовать уникальную натуру по соседству, из-за чего участие China Film Group Corporation в проекте с Джеки Чаном видится лишь началом большой истории.

Для самого же региона приход больших студий - это мощнейший инструмент мягкой силы и продвижения на международной арене. Мировая практика доказывает: кино порождает масштабный всплеск туризма. В свое время это ощутила Новая Зеландия после "Властелина колец", Хорватия после "Игры престолов" и Исландия благодаря фильмам Marvel. Страны Центральной Азии рассчитывают повторить этот успех.

Проект "Доспехов бога" доказывает, что мировой кинобизнес начал воспринимать Центральную Азию как единое, перспективное арт-пространство. Для Кыргызстана этот тренд открывает колоссальные возможности: от притока прямых инвестиций и создания рабочих мест до продвижения нашей культуры и природы на экранах миллионов кинотеатров по всему миру. Наш регион перестал быть просто экзотическим фоном для чужих историй - он уверенно становится их главным героем.


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URL: https://www.vb.kg/460030
Теги:
кино, Китай, Центральная Азия
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