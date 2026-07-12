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Линда Носкова впервые в карьере выиграла Уимблдон

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- Самуэль Деди Ирие
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Чешская теннисистка Линда Носкова сенсационно стала победительницей Уимблдонского турнира 2026 года, завоевав свой дебютный титул на турнирах Большого шлема. В драматичном чисто чешском финале она сломила сопротивление соотечественницы Каролины Муховой, завершив встречу в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Финальный поединок продолжался 2 часа 27 минут и подарил зрителям на трибунах невероятную по накалу борьбу. Носкова без особых проблем забрала первую партию и находилась в шаге от быстрого триумфа во второй. Однако Мухова проявила стальной характер, совершила камбэк, отыграв пять матчболов, и за счет серии из пяти выигранных геймов подряд перевела встречу в решающий сет.

Несмотря на упущенное психологическое преимущество, Носкова не выключилась из борьбы и быстро вернула контроль над игрой. В третьем сете молодая теннисистка сделала ключевой брейк на подаче соперницы и хладнокровно удержала лидерство до самого финального розыгрыша, оформив самую значимую победу в своей профессиональной карьере.

Для 21-летней Носковой этот оглушительный успех открыл счет трофеям Большого шлема в одиночном разряде и принес первую в жизни победу на священных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ее соперница Каролина Мухова, впервые в жизни добравшаяся до финала Уимблдона, сделала все возможное, чтобы переломить ход неудачно складывавшегося поединка, но в самый ответственный момент все же уступила более молодой соотечественнице.

Этот триумф Носковой закрепил за Чехией статус главной теннисной сверхдержавы на травяных кортах Лондона, ведь представительницы этой страны забирают главный трофей в женском одиночном разряде уже в третий раз за последние четыре года.


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URL: https://www.vb.kg/460033
Теги:
теннис
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