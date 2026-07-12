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ЧМ-2026: Аргентина выходит в полуфинал

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Аргентины по футболу пробилась в полуфинал чемпионата мира 2026 года, одержав победу над командой Швейцарии со счетом 3:1 в напряженном четвертьфинальном матче.

Игра получилась равной и проходила в упорной борьбе. Швейцарцы оказали серьезное сопротивление действующим чемпионам мира, однако аргентинская команда сумела проявить характер в решающие моменты встречи.

После ничейного результата в основное время команды продолжили борьбу в овертайме. Именно в дополнительное время Аргентина смогла воспользоваться своими шансами и забила два важных мяча, обеспечив себе выход в следующий раунд турнира.

Победа позволила аргентинцам продолжить защиту своего чемпионского титула и выйти в полуфинал, где их соперником станет сборная Англии.

Швейцария завершила выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, показав достойную игру и впервые за долгое время добившись такого высокого результата на мировом первенстве.


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URL: https://www.vb.kg/460036
Теги:
футбол, чемпионат мира, Швейцария, Аргентина
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