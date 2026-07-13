Сотрудники Госагентства спорта прошли обучение

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области состоялся обучающий семинар для сотрудников Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Мероприятие прошло 11 июля и было направлено на повышение профессиональной подготовки специалистов ведомства. Главной темой семинара стали вопросы организации и проведения государственных закупок.

Участникам представили информацию о требованиях законодательства в сфере госзакупок, этапах планирования и проведения процедур, а также особенностях работы с электронным порталом закупок.

Кроме теоретической части, специалисты рассмотрели практические ситуации, возникающие в процессе закупочной деятельности, и обсудили пути их решения. Сотрудники также получили ответы на актуальные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей.

В ведомстве отметили, что такие обучающие мероприятия помогают повышать профессиональный уровень работников и способствуют более эффективной организации работы государственных учреждений.