"Алга" сохранила лидерство по итогам 15-го тура чемпионата КР по футболу

С 7 по 10 июля прошли матчи 15-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги 2026 года.

В центральной встрече тура бишкекские клубы "Алга" и "Дордой" сыграли вничью со счетом 1:1. Этот результат позволил "Алге" сохранить лидерство в турнире.

Один из самых результативных матчей состоялся в Беш-Кунгее, где "Барс" одержал крупную победу над "Азияголом" - 7:3. Еще один уверенный разгром оформил "Мурас Юнайтед", обыгравший "Бишкек Сити" со счетом 5:1.

"Азия" на своем поле уверенно победила "Абдыш-Ату" - 4:0, а "ОшМУ" оказался сильнее "Нефтчи" - 2:0. "Узген" минимально обыграл "Илбирс" (1:0), с таким же счетом 1:0 "Алай" взял три очка в матче против "Токтогула". Встреча между "Кыргызалтыном" и "Талантом" завершилась нулевой ничьей.

После 15 туров турнирную таблицу возглавляет "Алга", набравшая 35 очков. Второе место занимает "Мурас Юнайтед" с 32 очками. По 32 балла также набрали "Барс", "Узген" и "Азия".

В Высшей лиге Кыргызстана продолжается упорная борьба за лидерство, а команды из верхней части таблицы сохраняют высокую конкуренцию в гонке за призовые места.