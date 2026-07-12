Погода
$ 87.47 - 87.84
€ 99.87 - 100.72

"Алга" сохранила лидерство по итогам 15-го тура чемпионата КР по футболу

332  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 7 по 10 июля прошли матчи 15-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги 2026 года.

В центральной встрече тура бишкекские клубы "Алга" и "Дордой" сыграли вничью со счетом 1:1. Этот результат позволил "Алге" сохранить лидерство в турнире.

Один из самых результативных матчей состоялся в Беш-Кунгее, где "Барс" одержал крупную победу над "Азияголом" - 7:3. Еще один уверенный разгром оформил "Мурас Юнайтед", обыгравший "Бишкек Сити" со счетом 5:1.

"Азия" на своем поле уверенно победила "Абдыш-Ату" - 4:0, а "ОшМУ" оказался сильнее "Нефтчи" - 2:0. "Узген" минимально обыграл "Илбирс" (1:0), с таким же счетом 1:0 "Алай" взял три очка в матче против "Токтогула". Встреча между "Кыргызалтыном" и "Талантом" завершилась нулевой ничьей.

После 15 туров турнирную таблицу возглавляет "Алга", набравшая 35 очков. Второе место занимает "Мурас Юнайтед" с 32 очками. По 32 балла также набрали "Барс", "Узген" и "Азия".

В Высшей лиге Кыргызстана продолжается упорная борьба за лидерство, а команды из верхней части таблицы сохраняют высокую конкуренцию в гонке за призовые места.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460038
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  