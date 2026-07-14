Ош станет пилотным городом в Центральной Азии по защите от землетрясений

В Оше официально стартовал масштабный региональный проект, направленный на укрепление устойчивости городов Центральной Азии к стихийным бедствиям и повышение их готовности к возможным землетрясениям. Данная стратегическая инициатива реализуется при финансовой поддержке Правительства Японии и Программы развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.

В южной столице уже прошла стартовая консультационная встреча, на которой за одним столом собрались представители Кабинета министров КР, мэрии Оша, профильных госорганов, научного сообщества, гражданского сектора и международных организаций. Главной задачей консилиума стало жесткое согласование приоритетов и определение пошагового плана действий, который позволит мегаполису эффективно прогнозировать, предотвращать и минимизировать последствия любых природных катаклизмов.

Почему юг Кыргызстана укрепляют именно сейчас

Центральная Азия исторически остается одной из самых сейсмоопасных и климатически уязвимых зон в мире. Землетрясения, разрушительные сели, оползни и наводнения регулярно угрожают безопасности населения, экономике и ключевой инфраструктуре стран региона. Сегодня риски многократно возрастают из-за стремительной и хаотичной урбанизации: стремительный рост городов создает запредельную нагрузку на старые инженерные сети, транспортные артерии и жилой фонд. Именно поэтому современные урбанисты требуют оценивать риски катастроф еще на этапе долгосрочного городского планирования, а не после того, как трагедия уже случилась.

В этой цепочке Ош выбран в качестве главной пилотной площадки неслучайно. Как один из крупнейших городов республики и важнейший трансграничный узел, он должен продемонстрировать, как именно муниципалитеты могут интегрировать жесткие стандарты безопасности в развитие городской среды. Речь идет не просто о закупке техники для спасателей, а о глобальном пересмотре подходов к безопасному строительству, защите населения и созданию климатически устойчивой инфраструктуры. Тот опыт, который будет наработан в Оше, в последующем станет единым лекалом для других городов Кыргызстана и всей Центральной Азии.

Что изменится на практике и при чем тут японский опыт

Новая региональная инициатива включает в себя целый комплекс практических мер. В Оше планируют кардинально модернизировать системы раннего предупреждения и мониторинга, внедрить жесткое риск-ориентированное планирование при застройке кварталов и укрепить техническую базу профильных муниципальных служб. Особый упор будет сделан на социальный аспект: при выборе пилотных объектов и разработке эвакуационных планов специалисты детально учтут потребности женщин, детей, пожилых людей и граждан с инвалидностью.

Финансовое и экспертное участие Токио придает проекту особый вес, ведь Япония обладает уникальными, передовыми мировыми технологиями в области сейсмозащиты и управления рисками. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР Рюити Хирано, проект позволит наладить тесную координацию и обмен экстренными знаниями между всеми пятью странами Центральной Азии.

От тушения пожаров - к жесткому предупреждению

В руководстве ошского муниципалитета подчеркивают: устойчивость города - это не только умение оперативно разбирать завалы, но и способность не допустить критических разрушений. "Интегрируя вопросы снижения рисков в городское планирование и инфраструктуру, мы инвестируем в безопасность жителей. Сотрудничество с ООН и Японией сделает Ош одним из лидеров по урбанистической устойчивости в регионе", - отметил руководитель аппарата мэрии Оша Мыктыбек Осмоналиев.

Главный посыл стартовавшего проекта заключается в смене парадигмы: современная система безопасности обязана работать на опережение. Экосистемный подход, развитие инновационных систем оповещения и жесткий контроль за качеством строительства в Оше призваны стать той самой долгосрочной инвестицией, которая защитит жизни людей и убережет экономику юга страны от колоссальных потерь при возможных ЧС. Тем более что в ближайшие годы города Кыргызстана будут обязаны утвердить собственные климатические планы выживания, и безопасность станет неотъемлемой частью долгосрочной государственной политики.