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Южноафриканский футболист Джейден Адамс скончался после участия в ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольное сообщество Южной Африки потрясла трагическая новость - полузащитник сборной страны Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет.

О смерти игрока сообщили южноафриканские СМИ. Официальные представители Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) пока не выступили с заявлением, а причины смерти футболиста не разглашаются.

Адамс входил в состав сборной Южной Африки на чемпионате мира-2026 и был частью команды главного тренера Уго Броса. Полузащитник сыграл во всех трех матчах группового этапа турнира против Мексики, Чехии и Южной Кореи.

В матче 1/16 финала чемпионата мира против Канады, который завершился поражением ЮАР со счетом 0:1, Адамс остался в запасе.

Во время мирового первенства футболист также пережил личную трагедию - перед встречей с Чехией в Атланте он сообщил о смерти своей бабушки.

Смерть 25-летнего игрока стала тяжелой потерей для южноафриканского футбола. Болельщики и футбольное сообщество выражают соболезнования семье, друзьям и близким Джейдена Адамса.


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URL: https://www.vb.kg/460043
Теги:
футбол, чемпионат мира, похороны
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