Мэрия Бишкека не успевает справляться с тысячами сухих деревьев

В Бишкеке накопилось более 20 тысяч заявок от жителей на удаление сухих и аварийных деревьев. Об этой цифре сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев после заседания Экосовета.

По словам главы города, значительная часть деревьев в Бишкеке уже просто отжила свое. На протяжении многих лет системного обновления зеленого фонда у нас не проводилось, поэтому сегодня многие насаждения требуют срочной замены.

Мэр отметил, что городские службы получили свыше 20 тысяч обращений с просьбами убрать сухостой. Это деревья, которые полностью изжили свой срок, высохли и теперь подлежат сносу.

Речь идет прежде всего о тех деревьях, которые могут упасть и причинить вред жителям, повредить автомобили или городские коммуникации. Старые и ослабленные насаждения особенно опасны при сильном ветре, ливнях и других капризах погоды. Но за этой огромной цифрой стоит другой важный вопрос, который все чаще задают бишкекчане: почему заявки на удаление аварийных деревьев остаются без ответа месяцами, а порой и годами?

Заявки есть, а реакции ждут месяцами

Горожане регулярно жалуются, что обращения в службы, отвечающие за экологию и зелень, не получают своевременного ответа. Жители рассказывают, что заявки на обследование и спил сухих веток могут находиться в работе по полгода и больше. Все это время потерявшее устойчивость дерево продолжает стоять во дворах жилых домов, рядом с детскими площадками, тротуарами и парковками, представляя реальную угрозу. Люди задаются вопросом, кто в итоге несет ответственность за то, чтобы дерево вовремя убрали, если оно уже официально признано аварийным.

История жителей у "Самолета"

Один из таких примеров произошел на территории возле известного в народе памятника "Самолет" у входа в Национальную гвардию. Жители домов на улице Киевской больше года направляли заявки на удаление сухих деревьев. По их словам, карагачи не получали должного ухода и полива, а часть из них к тому же поразил азиатский усач - опасный вредитель, который точит древесину изнутри. Жители отмечали, что жуки уже начали залетать в квартиры.

В результате возле домов полностью высохло около семи деревьев. После многочисленных обращений специалисты "Зеленстроя" все же приехали на место, однако, по словам жильцов, спилили всего три дерева из семи. Такая ситуация вызвала у людей искреннее недоумение, ведь если деревья сухие и опасные, то непонятно, почему половину из них оставили нетронутыми.

Нужна ли новая система работы с заявками?

Ситуация с тысячами скопившихся обращений показывает, что проблема заключается не только в объеме работы, но и в самой системе взаимодействия между городскими службами, жителями и домкомами. Механизм работы с такими заявками явно требует пересмотра, и здесь могли бы помочь современные цифровые возможности.

Например, хорошим решением могло бы стать создание открытой электронной системы. В ней любой житель получил бы возможность сфотографировать проблемное дерево, указать его точные GPS-координаты, подробно описать проблему и затем прозрачно отслеживать статус своей заявки. При этом в системе важно четко прописать критерии, по которым дерево признается аварийным, а также зафиксировать, кто именно его обследует и принимает окончательное решение.

Может ли житель сам убрать дерево?

Попутно возникает и другой вопрос о том, возможно ли дать горожанам больше самостоятельности. Например, если специалисты подтвердили, что дерево аварийное, разрешить жителям снести его за счет собственных средств или через привлечение частных служб.

Правда, большинство людей не имеют возможности самостоятельно спилить крупное дерево, так как для этого нужны вышка, опыт и строгое соблюдение мер безопасности. Поэтому решением мог бы стать понятный механизм, при котором жители или ТСЖ получают возможность официально заказать эту работу у того же "Зеленстроя" или другой профильной организации на коммерческой основе по четким и фиксированным тарифам.

Посадки не покрывают потребности города

Айбек Джунушалиев честно признал, что даже увеличение объемов выращивания новых саженцев пока не позволяет полностью закрыть проблему обновления зеленого фонда. Сегодня в Бишкеке выращивается около 93 тысяч молодых деревьев, и власти планируют поднять этот показатель до 100 тысяч.

Показывая журналистам площади городского питомника, мэр пояснил, что даже тот объем, который выполняется сейчас, на 100 процентов не покрывает потребности города, но эта работа будет продолжаться из года в год. По его словам, муниципалитет намерен расширять питомники и делать ставку на выращивание именно крупномерных деревьев, которые в перспективе смогут сформировать новый, здоровый зеленый каркас столицы.

Важно не только сажать, но и ухаживать

В то же время экологи напоминают, что обновление зеленого фонда - это не просто отчеты о количестве посаженных прутиков. Необходимо выстроить полный и грамотный цикл работы, который включает в себя своевременное обследование насаждений, понятные критерии аварийности, быструю реакцию на жалобы людей и обязательную замену снесенных деревьев новыми. Причем породы нужно подбирать с учетом нашего изменившегося климата, а после посадки - обеспечивать им регулярный полив.

Важно помнить, что взрослое раскидистое дерево выполняет гораздо больше экологических функций, чем молодой саженец. Оно дает реальную тень, заметно снижает температуру раскаленного асфальта, эффективно задерживает городскую пыль и в целом улучшает воздух.

Для нашей столицы вопрос озеленения становится критически важным на фоне изменения климата и плотной застройки. Деревья помогают бороться с эффектом "теплового острова", когда в центре города дышать гораздо тяжелее, чем на окраинах. Сегодня перед Бишкеком стоит двойная задача. С одной стороны, необходимо оперативно убрать аварийный сухостой и обезопасить людей, а с другой - восстановить зеленый фонд. Но для этого нужна не просто очередная кампания по посадкам, а принципиально новая система управления городскими деревьями, которая будет работать от момента звонка жителя до полива нового саженца.