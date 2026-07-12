Англия выбила Норвегию с ЧМ-2026 из-за скандального фола Холанда

Сборная Англии по футболу стала участником полуфинала чемпионата мира 2026 года, обыграв в напряженнейшем четвертьфинальном матче команду Норвегии со счетом 2:1. Встреча, проходившая на "Майами-стейдиум" во Флориде, продлилась 120 минут.

Скандинавская команда вышла вперед на 36-й минуте благодаря голу полузащитника Андреса Шельдерупа. Главный скандал встречи развернулся во втором тайме на 55-й минуте: норвежцы забили второй мяч после подачи углового, однако после вмешательства VAR главный арбитр Клеман Тюрпен отменил взятие ворот. Причиной послужили действия Эрлинга Холанда - судьи зафиксировали, что форвард толкнул в грудь полузащитника англичан Эллиота Андерсона еще до того, как был исполнен удар от углового флажка. В итоге гол отменили, а корнер заставили переиграть. Сама игра прервала феноменальную результативную серию Холанда: он не смог отличиться впервые после 15 матчей подряд с голами за национальную сборную, а в экстра-тайме и вовсе был заменен из-за подозрения на травму.

Роль спасителя англичан взял на себя Джуд Беллингем. Сначала полузащитник сравнял счет в компенсированное к первому тайму время (45+2-я минута) - этот гол тоже вызвал споры из-за подозрений, что мяч в воздухе задел трос подвесной камеры, но датчики ФИФА внутри мяча это опровергли. Основное время так и завершилось вничью (1:1), а уже на старте овертайма, на 93-й минуте, Беллингем оформил дубль и принес команде Томаса Тухеля победу.

После матча отец нападающего Альф-Инге Холанд иронично написал в соцсетях: "Отлично сработано, Беллингем и арбитр", а норвежские футболисты признались в интервью, что чувствуют себя немного обманутыми.

Благодаря этой победе сборная Англии вышла в 1/2 финала ЧМ-2026, где сыграет против Аргентины, ранее обыгравшей Швейцарию (3:1). Второй полуфинальный тандем турнира составили Франция и Испания.