Посол Кванджэ: Народы наших стран проявляют большой интерес друг к другу

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Бишкеке Ким Кванджэ по старой доброй традиции посольства провел встречу с журналистами. Во время нее он дал оценку двусторонним отношениям между нашими странами, рассказал, какие вопросы планируется рассмотреть на сентябрьском саммите глав государств Центральной Азии в Сеуле, поделился своими впечатлениями о работе в Кыргызстане и откровенно, соблюдая дипломатический этикет, ответил на вопросы представителей СМИ.

О двустороннем сотрудничестве в течение 24 лет

Как отметил посол Ким Кванджэ, Республика Корея и Кыргызстан после установления дипломатических отношений 31 января 1992 года успешно развивают дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, включая политику, экономику, инвестиции, гуманитарные обмены, культуру, науку, технологии и образование.

В 2024 году объем торговли между нашими странами составил 1,7 млрд долларов США. По последним статистическим данным 2025 года, он увеличился вдвое и составляет 3,4 млрд. "Значительную часть товарооборота приходится на импорт автомобилей из Кореи - в пределах 70 процентов от общего объема торговли", - уточнил посол Ким Кванджэ.

Но, несмотря на достигнутые успехи, нынешний уровень двустороннего экономического сотрудничества не отражает в достаточной степени потенциал экономик наших стран. В двусторонней торговле, по мнению посла, необходимо углублять уровень взаимодействия за счет расширения экономического сотрудничества, в том числе в таких сферах, как промышленность и горнодобывающая отрасль.

- Для экономического развития Кореи приоритетным направлением является бесперебойная поставка редкоземельных элементов и полезных ископаемых. Сейчас они поступают в Корею из Китая, но надеемся наладить поставки и из Кыргызстана, - отметил господин посол. - И сейчас уже ведутся переговоры между сторонами о поставках редкоземельных элементов и полезных ископаемых из Кыргызстана в Корею.

В июне в Бишкеке прошло заседание с участием директора Департамента международного сотрудничества Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи и руководителей Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. Одной из главных тем встречи стало обсуждение реализации соглашений о торговле и инвестициях, которые были заключены во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Корею в декабре 2024 года. В составе корейской делегации были представители Агентства геологии Кореи, которые обсуждали этот вопрос с представителями кыргызского Агентства по геологии и минеральным ресурсам. "Я тоже надеюсь, что смогу встретиться с его руководством для установления контактов с представителями горнодобывающей отрасли в Кыргызстане", - сказал Ким Кванджэ.

Он ответил и на вопрос о ситуации с кредитным лимитом по линии корейского Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) в размере 500 миллионов долларов. Эти деньги по соглашению с нашей стороной планируется направить прежде всего на поддержку системы здравоохранения Кыргызстана, в частности, на строительство нового корпуса Национального госпиталя и на возведение современного корпуса Республиканской инфекционной больницы с боксированными палатами, который будет оснащен современным оборудованием.

Кыргызстан и Корея также договорились развивать сотрудничество в сфере высокотехнологичной медицины. И один из проектов успешно уже осуществлен на базе Республиканской инфекционной больницы, где при поддержке Корейского международного фонда здравоохранения и университетской клиники Инха открыли уникальный симуляционный центр для медперсонала. Такого в нашей стране нет ни в одной клинике.

Средства, выделяемые по линии EDCF, предполагается использовать также на приобретение современной специализированной техники для строительства дорог и покупку двух вертолетов для МЧС. Сейчас, как пояснил посол, эти проекты находятся на тщательном рассмотрении Министерства финансов Республики Корея, поскольку кредитные средства выдаются в долларах, а курс доллара нестабилен и сильно взлетел по отношению к южнокорейской воне. Это оказывает большое влияние на выделение средств, и Министерство финансов Кореи сейчас пересматривает данный бюджет. Но так как соглашение о выделении кредитных средств уже заключено, корейская сторона ведет работу в этом направлении с учетом международной ситуации.

И, конечно, был затронут вопрос о предстоящем саммите "Республика Корея - Центральная Азия", который состоится в середине сентября в столице Кореи. В нем примут участие главы всех центральноазиатских стран и президент Республики Корея. Планируется, что участники высокой встречи сосредоточат внимание на вопросах экономической безопасности, что крайне важно в условиях текущей геополитической обстановки, а также на трансформации сотрудничества от отдельных инициатив к многостороннему взаимодействию в разных сферах. По словам посла, в рамках саммита планируется встреча президентов Кореи и Кыргызстана.

Взаимопонимание между нашими народами – основа отношений

- Я начал свою дипломатическую миссию в Кыргызстане в августе 2024 года. За это время вижу, как к лучшему меняется ваша страна. Избрание же Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН говорит о том, что Кыргызстан получил признание не только со стороны Центральной Азии, но и во всем мире. И сегодня страна демонстрирует удивительный рост экономики. В этом есть заслуга всего вашего трудолюбивого народа, - считает Ким Кванджэ.

По его словам, каждый год в Кыргызстан приезжает около 20 тысяч корейских туристов, которые проникаются природным очарованием нашей страны и искренним гостеприимством. Многие, побывав в Кыргызстане, рекомендуют своим друзьям и знакомым посетить нашу страну и сами приезжают снова. Корейцы восхищаются и богатым культурным наследием Кыргызстана, глубоко уважают традиции и образ жизни кыргызстанцев, испытывающих гордость за это наследие. Ким Кванджэ выразил надежду, что такая тенденция продолжится, и туристов с обеих сторон станет еще больше, что прежде всего скажется на взаимоотношениях народов наших стран, которые будут лучше узнавать друг друга.

Большой интерес, по мнению посла, кыргызская молодежь проявляет к изучению корейского языка. В Кыргызстане работает много лет Центр образования Кореи, где молодые люди бесплатно изучают корейский язык, знакомятся с культурой Кореи. Показавшие лучшее знание языка могут участвовать в стипендиальных программах правительства Кореи. Центр также помогает в различных программах обучения для этнических корейцев в Кыргызстане. Кроме того, в ведущих университетах Кыргызстана изучается корейский язык. По последним данным, в Корее обучается более двух тысяч молодых людей из Кыргызстана. Это даже больше по сравнению с Казахстаном.

- Господин посол, как вы правильно отметили, для стабильного и долгосрочного развития отношений между нашими странами большое значение имеет углубление взаимопонимания между двумя народами. В этой связи вопрос: не планируется ли введение безвизового режима между нашими странами? Ведь количество взаимных поездок однозначно возрастет.

- Этот вопрос рассматривается компетентными органами нашей страны. Но пока преждевременно говорить о безвизовом режиме по нескольким причинам, в частности, из-за нелегальной миграции. Есть случаи, когда граждане Кыргызстана въезжают в Корею с целью нелегального трудоустройства или предоставляют недостоверную информацию при оформлении визы, - ответил он.

Советник посла уточнил, что количество нелегальных мигрантов увеличивается, и именно этот фактор является одной из причин, которая затрудняет обсуждение вопроса о безвизовом режиме. Кроме того, как было отмечено, по медицинским визам в Корею въехало около 14 тысяч граждан Казахстана, чуть более трех тысяч граждан Узбекистана, а из Кыргызстана - немногим больше одной тысячи. По оценке корейской стороны, поток граждан из Кыргызстана пока не достиг того уровня, который мог бы стать дополнительным аргументом в пользу введения безвизового режима.

Говоря о предстоящих Всемирных играх кочевников, посол отметил, что спортсмены Кореи примут участие в них. Корейцы, судя по историческим данным, тоже имеют кочевые корни. А в будущем году, напомнил посол, в Кыргызстане будет отмечаться важная дата - 90-летие принудительного переселения корейцев в Центральную Азию и, в частности, в Кыргызстан, который стал для них второй родиной.

- Я как посол Республики Корея очень рад, что народы наших стран проявляют большой интерес друг к другу. Как я уже отметил, для поддержания стабильных отношений между Республикой Корея и Кыргызской Республикой необходимым условием является углубление взаимопонимания между народами наших стран. В этом отношении, по моему мнению, растущий интерес кыргызской молодежи к изучению корейского языка и культуры и интерес корейцев к Кыргызстану является благоприятным фактором и вселяет уверенность в дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества между нашими странами, - сказал в конце встречи Ким Кванджэ.