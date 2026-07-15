В Казахстане и Кыргызстане отметили 85-летие Панфиловской дивизии

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею знаменитого соединения, прошли 11 июля в Алматы и Балыкчы. Участники памятных акций почтили подвиг воинов-панфиловцев, героически оборонявших Москву в годы Великой Отечественной войны.

В Кыргызстане центром юбилейных торжеств стала войсковая часть № 20636, дислоцированная в городе Балыкчы. В памятном мероприятии приняли участие министр обороны КР Руслан Мукамбетов, мэр города Баатырбек Жантаев, представители государственных органов, ветераны Вооруженных сил, действующие военнослужащие и члены их семей.

Официальная часть церемонии началась на плацу с торжественного построения личного состава. Под звуки Государственного гимна Кыргызской Республики знаменные группы вынесли Боевые знамена 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени генерал-майора Ивана Панфилова и 23-й гвардейской мотострелковой бригады.

Приветствуя участников митинга, министр обороны Руслан Мукамбетов особо отметил героический боевой путь соединения. Он подчеркнул, что сохранение славных традиций панфиловцев и преемственности поколений остается одной из важнейших задач для современных Вооруженных сил республики.

Эту мысль в своих выступлениях поддержали мэр Балыкчы Баатырбек Жантаев и председатель городского совета ветеранов Токтогул Мамбеталиев. Они выразили глубокую признательность ветеранам за их подвиг, а действующим военнослужащим - за безупречную службу и весомый вклад в обеспечение безопасности страны.

Праздничную атмосферу на плацу поддержала зрелищная практическая программа. Под аккомпанемент Военного оркестра Национальной гвардии подразделения прошли торжественным маршем, после чего военнослужащие продемонстрировали сложные приемы рукопашного боя, а разведчики части разыграли динамичный тактический эпизод.

Параллельно для гостей развернули масштабную выставку современных образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящих на вооружении Вооруженных сил Кыргызстана.

Кульминацией праздника в Балыкчы стало награждение отличившихся военнослужащих и ветеранов государственными и ведомственными наградами. Завершился юбилейный день показом документального фильма об истории войсковой части № 20636 и легендарной 8-й дивизии, а также праздничным концертом творческого коллектива Национальной гвардии.

В этот же день памятные мероприятия объединили Балыкчы с Алматы - городом, где летом 1941 года бок о бок с Фрунзе (ныне Бишкек) шло формирование 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. В штабе казахстанской 37-й десантно-штурмовой бригады, также носящей имя прославленного генерала, состоялась торжественная церемония передачи копии Боевого знамени Панфиловской дивизии. Эту почетную миссию выполнила внучка легендарного комдива Алуа Байкадамова.

Передача знамени, по словам Алуа Байкадамовой, открывает целый цикл памятных мероприятий, посвященных воинским соединениям, которые были сформированы в Казахстане в годы Великой Отечественной войны и внесли решающий вклад в общую Победу.

Общая история двух стран

316-я стрелковая дивизия была сформирована в июле 1941 года в Алма-Ате и Фрунзе из числа жителей Казахской и Киргизской ССР. Уже осенью того же года соединение навечно вписало свои имена в историю в жестоких оборонительных боях на подступах к Москве. За беспримерное мужество и стойкость личного состава дивизия была удостоена почетного звания гвардейской и переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Панфиловская дивизия стала одним из самых ярких символов совместного подвига народов Кыргызстана и Казахстана. Спустя 85 лет память о героях-панфиловцах продолжает оставаться незыблемой основой, связывающей два братских государства общим историческим наследием.