Спиливать или лечить? Бишкек ищет решение для городских деревьев

В Бишкеке все острее заявляет о себе одна из самых сложных и болезненных экологических проблем - массовое старение и гибель городского зеленого фонда. Многие деревья в столице уже полностью высохли, а еще больше - атакованы опасными вредителями. В лидерах разрушителей оказался азиатский жук-усач (стволовой вредитель, которого горожане нередко путают с короедом). В результате зеленые великаны стремительно теряют силы, а риск внезапного падения массивных стволов и крупных ветвей на тротуары и припаркованные машины растет с каждым днем.

При этом любая попытка городских служб спилить очередное дерево моментально вызывает бурный общественный резонанс. Пока одни специалисты бьют тревогу, заявляя, что значительная часть посадок давно достигла своего предельного возраста и требует немедленной плановой замены, другие уверены: муниципальные власти просто забросили уход, и при должном отношении многие деревья еще можно было спасти. Именно этот острый конфликт интересов и стал главной темой выездного заседания Экосовета при мэрии Бишкека.

Чтобы перевести теоретические споры в практическую плоскость, мэр столицы Айбек Джунушалиев привез участников встречи к старой иве, расположенной у новых фонтанов на улице Пушкина, прямо за Русским театром драмы имени Чингиза Айтматова. У подножия дерева отчетливо видна свежая рыжая стружка - главный и неоспоримый след работы жука-усача. Внутри ствол уже превратился в труху, однако ива отчаянно цепляется за жизнь и до сих пор покрыта зеленой листвой. Подобных "живых трупов" в сегодняшнем Бишкеке сотни, если не тысячи. Прямо у этого дерева градоначальник предложил экологам, активистам и экспертам ответить на жесткий вопрос: что делать с такими насаждениями дальше?

В ходе импровизированного консилиума мнения ожидаемо разделились. Часть общественников категорично заявила, что до такого критического состояния деревья довел именно хронический дефицит внимания: отсутствие регулярного полива, запущенная санитарная обрезка и слабый контроль. Активисты потребовали отчетности: как именно лечат каждое конкретное дерево, какие препараты закупаются против вредителей и почему существующие методы не дают видимого результата?

В ответ на это профильные специалисты напомнили, что городская экосистема Бишкека находится в глубоком системном кризисе, а проблема усача - лишь верхушка айсберга. Экологи констатируют: в агрессивной урбанистической среде деревья стареют в разы быстрее, чем в дикой природе. Если в естественном лесу дерево способно благополучно расти веками, то в тисках мегаполиса его жизненный цикл сжимается до скромных 20–30 лет. Город буквально душит зелень грязным воздухом, раскаленным асфальтом, создающим эффект "теплового острова", и уплотнением почвы. Ситуацию усугубляют строительные работы, при которых безжалостно обрубаются корни, ежегодная тотальная уборка опавшей листвы, лишающая землю естественного питания, и затяжные волны аномальной летней жары.

На таком ослабленном иммунитете Бишкека азиатский жук-усач паразитирует с максимальной эффективностью. Этот инвазивный вредитель распространяется молниеносно. Эксперты привели в пример опыт США и Канады, где при обнаружении усача действует беспощадный, но эффективный протокол: зараженное дерево немедленно спиливают, а все остатки сжигают на месте, чтобы не дать жуку перекинуться на соседние кварталы. В условиях изменения климата и участившейся засухи в Кыргызстане скорость размножения насекомых будет только расти, а значит, и методы борьбы должны стать куда более оперативными и жесткими, ведь попытки вылечить уже изъеденный ствол обходятся бюджету слишком дорого и почти никогда не приносят успеха.

Перед Бишкеком встала сложнейшая дилемма. Вырубить все пораженные деревья единым махом, чтобы радикально защитить молодые посадки, или до последнего бороться за каждое взрослое дерево, параллельно подсаживая новые саженцы? Но во втором случае никто не даст гарантии, что через пару лет окрепший усач не уничтожит и молодые аллеи. Простых решений у этой задачи нет.

Подводя итоги эмоциональной дискуссии, Айбек Джунушалиев предложил бишкекчанам лично включиться в создание нового зеленого каркаса столицы. Мэр призвал горожан и экспертное сообщество открыто предлагать конкретные породы деревьев, которые приживутся в новых климатических реалиях, аргументировать свой выбор и брать на себя шефство по уходу за ними. Такой живой диалог может стать фундаментом для принципиально новой системы управления городским зеленым фондом.

Совершенно очевидно, что Бишкеку жизненно необходима единая, научно обоснованная стратегия. Она должна включать тотальную цифровую инвентаризацию насаждений, жесткий мониторинг вредителей, привлечение к работе практикующих энтомологов и дендрологов, а главное - своевременный снос действительно опасных и безнадежных стволов с обязательной заменой на устойчивые виды. Тем более что в ближайшие годы города Кыргызстана будут обязаны защитить свои климатические планы, и озеленение станет ключевой частью долгосрочной политики выживания столицы. Главный же вывод прошедшего Экосовета очевиден: решать судьбу зеленых "легких" Бишкека одними лишь кабинетными приказами больше нельзя - городу нужен постоянный и честный диалог.