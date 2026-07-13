Во время очередного заседания Экосовета при мэрии Бишкека участники обсудили не только общую судьбу городских деревьев, но и сохранение ключевых общественных пространств. Одной из центральных тем стала площадь Победы, которая, по мнению горожан, постепенно утрачивает свою главную рекреационную функцию.

Одна из участниц Экосовета обратила внимание мэра столицы Айбека Джунушалиева на критические изменения, произошедшие на площади. По её словам, здесь полностью исчезли круглые скамейки, располагавшиеся по периметру беседок, а также был варварски срезан дикий виноград, долгие годы создававший над ними естественную зелёную крышу. Именно в этих тенистых зонах любили отдыхать пожилые люди, родители с детьми и мамы с колясками. Теперь же, как подчеркнула активистка, пространство фактически превратили в автостоянку - на месте зон отдыха появилась дорожная разметка для машин. "Такая площадь должна быть местом, где люди гуляют и отдыхают, а не парковкой", - заявила она. Выслушав критику, градоначальник пообещал лично посетить площадь Победы в ближайшее время, чтобы детально ознакомиться с ситуацией на месте.

На фоне этого скандала участники встречи предложили альтернативное решение для благоустройства столицы - активнее использовать дикий виноград (девичий плющ) при вертикальном озеленении Бишкека. По мнению экспертов, такие лианы способны в кратчайшие сроки создавать естественную тень в беседках, вдоль прогулочных аллей и на перголах. В связи с этим редакция VB.KG озвучила идею развивать данное направление через питомник муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой". Предлагается массово выращивать саженцы дикого винограда и других декоративных лиан, а затем передавать их горожанам в кашпо или для высадки в открытый грунт во дворах, скверах и жилых кварталах. Такой подход позволил бы вовлечь самих бишкекчан в озеленение столицы и совместный уход за растениями.

Специалисты полностью поддерживают эту инициативу, отмечая, что девичий виноград считается одной из самых удачных культур для урбанистической среды. Он быстро разрастается, образуя плотную крону, отлично переносит загазованность воздуха, летнюю жару и зимние морозы, а также крайне нетребователен к почве. Помимо защиты от солнца, пыли и ветра, эта лиана невероятно декоративна - особенно эффектно она выглядит осенью, когда листья приобретают яркие бордовые оттенки. Старые изображения тех самых уютных беседок на площади Победы, утопающих в зелени, редакция отыскала в архивных положительных отзывах туристов в интернете.

Вместе с тем дендрологи напоминают, что вертикальное озеленение требует строгого контроля. Без своевременной обрезки лианы способны агрессивно разрастаться, а их мощная корневая система при неправильной посадке может повредить элементы благоустройства и фасады. Именно поэтому возвращение Бишкеку статуса зеленого города должно сопровождаться грамотным проектированием и постоянным уходом. Прошедшее заседание Экосовета наглядно показало, что сегодня горожане хотят видеть столицу комфортной прежде всего для пешеходов, а вопросы экологии и архитектуры должны решаться как единая задача.