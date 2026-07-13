В Оше возобновит работу Генеральное консульство Китая

В городе Ош возобновит свою деятельность Генеральное консульство Китайской Народной Республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев в рамках проекта "Открытый кабинет".

Глава внешнеполитического ведомства отметил важность этого шага для укрепления двусторонних отношений, развития торгово-экономического сотрудничества и упрощения консульских процедур для жителей южного региона страны.

Справка: Дипломатическое представительство КНР в Оше ранее уже функционировало в период с 2013 по 2019 год, после чего его деятельность была временно приостановлена. Ожидается, что перезапуск генконсульства придаст новый импульс приграничному и региональному взаимодействию между Кыргызстаном и Китаем.