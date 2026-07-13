Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 99.87 - 100.72

В Оше возобновит работу Генеральное консульство Китая

239  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Ош возобновит свою деятельность Генеральное консульство Китайской Народной Республики. Об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев в рамках проекта "Открытый кабинет".

Глава внешнеполитического ведомства отметил важность этого шага для укрепления двусторонних отношений, развития торгово-экономического сотрудничества и упрощения консульских процедур для жителей южного региона страны.

Справка: Дипломатическое представительство КНР в Оше ранее уже функционировало в период с 2013 по 2019 год, после чего его деятельность была временно приостановлена. Ожидается, что перезапуск генконсульства придаст новый импульс приграничному и региональному взаимодействию между Кыргызстаном и Китаем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460053
Теги:
Китай, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  