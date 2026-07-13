Глава МИД: Кыргызстан не нарушает международные санкции

В рамках проекта "Открытый кабинет" министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев рассказал, как ведомство оценивает эффективность работы загранучреждений, а также прокомментировал вопросы, связанные с санкционной политикой.

По словам министра, деятельность дипломатических представительств оценивается на основе годового плана работы МИД. Сначала министерство формирует общий план, затем профильные департаменты разрабатывают конкретные задачи, которые распределяются между посольствами с учетом специфики стран пребывания. Дипломатические миссии ежемесячно направляют отчеты о проделанной работе, а также представляют квартальные и полугодовые отчеты, которые затем анализируются профильными и аналитическими подразделениями министерства.

"На коллегии мы детально рассматриваем показатели: какое посольство выполнило план на 40 процентов, какое - на 30 или 15 процентов. Если показатели низкие, выясняем причины. Иногда это связано с объективными обстоятельствами - вооруженными конфликтами, выборами или сменой правительства в стране пребывания", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос о критике в адрес отдельных диппредставительств касательно разъяснительной работы по санкционной политике, Кулубаев отметил, что эта тема остается одним из ключевых направлений взаимодействия Кыргызстана с Европейским союзом, Великобританией и США. В этой работе задействован целый комплекс ведомств: Администрация президента, Кабинет министров, Министерство экономики и коммерции, Национальный банк, ГКНБ, Государственная таможенная служба и МИД. Одной из основных задач кыргызских послов является оперативное разъяснение зарубежным партнерам причин изменений во внешней торговле страны.

"Например, европейская сторона может поинтересоваться, почему резко вырос товарооборот с той или иной страной. Наши дипломаты должны четко объяснить, что этот рост связан с закупкой оборудования для реализации внутренних проектов Кыргызстана, а не с реэкспортом санкционной продукции", - подчеркнул Жээнбек Кулубаев.

В качестве примера глава МИД привел поставки оборудования для строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также для подготовительных работ на площадке Камбаратинской ГЭС-1. Он заверил, что вся эта продукция используется исключительно на территории республики. Глава внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что Кыргызская Республика строго соблюдает международные санкционные режимы.

"Все товары двойного назначения проходят тщательную проверку межведомственной рабочей группой. Если груз соответствует установленным требованиям, он пропускается. Если выявляются нарушения - товар конфискуют или возвращают отправителю. Поэтому заявления о том, что Кыргызстан нарушает санкции, беспочвенны. Мы готовы предоставить нашим партнерам все необходимые разъяснения и доказательства", - резюмировал Жээнбек Кулубаев.