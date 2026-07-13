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Кулубаев объяснил, зачем Кыргызстану нужны выездные послы

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане после Нового года планируют запустить институт выездных послов. Соответствующие изменения уже внесены в Закон "О дипломатической службе КР". Об этом в рамках проекта "Открытый кабинет" сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

По его словам, выездной посол будет постоянно находиться в Кыргызстане, но одновременно представлять республику в государствах, где нет необходимости содержать полноценное дипломатическое ведомство.

"Мы изучили опыт европейских стран. Выездной посол будет базироваться в Кыргызстане и периодически выезжать в страну аккредитации для проведения встреч с государственными органами, продвижения совместных проектов и решения двусторонних вопросов", - пояснил глава МИД.

В качестве примера министр привел Исландию. По его оценке, открытие полноценного посольства в государствах, где объем сотрудничества пока невелик, требует значительных бюджетных затрат на содержание здания, персонала, жилья для дипломатов, транспорта и медицинского страхования. В таких случаях функции дипломатического представительства сможет эффективно выполнять выездной посол.

Кулубаев отметил, что после принятия необходимых подзаконных актов новый механизм полноценно заработает сразу после Нового года. Главная цель нововведения - оптимизация государственных расходов при сохранении дипломатического присутствия Кыргызстана за рубежом.

Кроме того, Жээнбек Кулубаев сообщил, что в стране уже отменен Закон "О координации внешнеполитической деятельности", принятый в 2014 году, поскольку после конституционной реформы он перестал соответствовать действующей Конституции.

По словам министра, теперь внешнюю политику государства определяет исключительно президент Кыргызстана. До принятия нового профильного закона действует указ главы государства, который закрепляет координирующую роль Министерства иностранных дел. Согласно документу, все министерства и ведомства обязаны строго согласовывать с МИД свои международные инициативы, заявления, позиции на зарубежных площадках, а также любые решения в сфере международного сотрудничества, если они затрагивают внешнеполитические интересы КР.


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URL: https://www.vb.kg/460056
Теги:
МИД, Кыргызстан, посол
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