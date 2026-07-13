Расул Султангазиев: Командный дух спасает наших пациентов

В Кыргызстане долгое время доминировало мнение, что пациентов с тяжёлыми патологиями могут спасти только в зарубежных медицинских центрах. Однако сегодня ситуация меняется с точностью до наоборот. В отечественных национальных центрах и передовых частных клиниках диагностика и лечение вышли на международный уровень благодаря уникальному опыту врачебных команд и современным технологиям.

Ярким примером этого тренда стала работа университетской клиники МУК "Аманат". Один из её бывших пациентов рассказал изданию VB.KG, что два года назад перенёс сложную операцию в Турции, но спустя время проблемы со здоровьем вернулись. Ехать повторно за границу мужчина наотрез отказался - и не из-за расходов.

"У нас появились клиники, оснащённые по последнему слову техники, где работают истинные профессионалы. Теперь я убеждён, что такие специалисты "Аманата", как хирург Расул Султангазиев и анестезиолог-реаниматолог Жаныбек Эркинбаев, могли бы успешно работать в любой ведущей мировой клинике. Нашим врачам я поверил больше, чем турецким, и не ошибся", - делится пациент по имени Шарабидин.

До обращения к отечественным профессорам Шарабидина обследовали около десяти врачей в разных больницах, но никто не решался удалить гигантскую опухоль брюшной полости. В одной из клиник хирурги предприняли попытку, но экстренно остановили вмешательство из-за начавшегося сильного кровотечения. За рубежом аналогичная операция обошлась бы минимум в 25 тысяч долларов.

"Мультиспиральная томография (МСКТ) подтвердила наличие гигантского новообразования, которое атаковало всю правую половину брюшной полости и буквально сместило внутренние органы: почка ушла вверх, сдвинулся кишечник. Из-за мощных спаек после первой операции в Турции определить точные границы опухоли было невозможно", - поясняет доктор медицинских наук, один из ведущих хирургов страны Расул Султангазиев.

Риск массивного кровотечения оставался критическим, поэтому анестезиолог Жаныбек Эркинбаев заранее просчитал все варианты осложнений. Врачи работали филигранно, миллиметр за миллиметром отсоединяя опухоль от сосудов и близлежащих органов. Удалённое образование оказалось настолько огромным, что едва поместилось в стандартный 700-миллилитровый медицинский лоток. Уже на следующий день после нашей беседы Шарабидина выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Благодаря сарафанному радио и авторитету врачей, в клинику "Аманат" часто направляют самых тяжёлых пациентов со всей республики, от которых отказались в других учреждениях. В соседней палате к выписке готовится 53-летний Кельдибек. У него диагностировали обширный многокамерный абсцесс левой доли печени с 15-сантиметровой полостью, заполненной гноем. Консервативное лечение и дренирование в другой больнице давали лишь временный эффект - полость стремительно увеличивалась, угрожая пациенту развитием смертельного сепсиса.

"Операции на печени до сих пор остаются одними из самых сложных в хирургии, и далеко не все специалисты готовы идти на такой риск. Технически самым трудным этапом было отделить полость абсцесса от желудка и двенадцатиперстной кишки, с которыми она буквально спаялась. Работать приходилось предельно осторожно. В итоге мы удалили более 500 миллилитров гноя и провели резекцию поражённой левой доли печени", - рассказывает Расул Султангазиев.

Ещё более экстремальным случаем в практике команды "Аманата" стало спасение пожилой пациентки с тяжёлым системным заболеванием соединительной ткани. Женщина не встаёт с постели уже 40 лет, а её вес составляет всего 22 килограмма. Ситуацию обострила запущенная желчнокаменная болезнь с острыми приступами боли, однако анестезиологи в других больницах отказывались давать наркоз из-за высочайшего риска остановки сердца.

"Сама операция по удалению желчного пузыря несложная, но пациентка была крайне истощена. Наш реаниматолог Жаныбек Сардалович, которого я считаю лучшим анестезиологом из всех, с кем мне приходилось работать, сказал: "Давай поможем". Во время вмешательства у женщины дважды критически падало давление, она фактически находилась на грани жизни и смерти. Спасти её удалось только благодаря мгновенной реакции и хладнокровию реаниматолога", - подчёркивает хирург.

Сегодня все три пациента уверенно идут на поправку. Как отмечает профессор Султангазиев, справляться со случаями такой сложности кыргызстанским медикам позволяют не только современные технологии, но и высокая квалификация персонала, подкреплённая железным командным духом.