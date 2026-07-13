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Как Южная Корея стала мировой здравницей и почему туда летят кыргызстанцы

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- Нина Ничипорова
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Так называют сегодня Республику Корея. Корреспондент VB.KG несколько лет назад лично убедилась в масштабах корейской системы здравоохранения. Во время проведения бизнес-форума в Сеуле было представлено несколько медицинских центров страны. До сих пор осталось впечатление, что побывала в медицине будущего. А сегодня инфраструктура, технологии и профессионализм специалистов позволяют Корее быть еще более успешной на рынке "мировых здравниц".

Хотя, как рассказал наш коллега, корреспондент корейского информационного агентства Пак Хен Су, который приехал в Кыргызстан, чтобы сделать серию материалов о сотрудничестве стран Центральной Азии и Кореи к предстоящему саммиту "Республика Корея – Центральная Азия", после окончания Корейской войны в 1953 году Корея была одной из беднейших стран мира со средней продолжительностью жизни около 52 лет.

И государство сделало стратегический акцент на развитии медицины, и этот выбор принес впечатляющие результаты. Корейская медицина сегодня - одно из направлений особенной гордости этой страны. Неслучайно лечиться туда летят со всего мира, включая и кыргызстанцев, а медицинский туризм в Корее продолжает активно развиваться и намерен брать новые вершины. Как сказала директор представительства Национальной организации туризма Кореи в Алматы Ким Су Джин, в 2025 году Корею посетили более двух миллионов иностранных пациентов, что на 72 процента больше, чем годом ранее. В их числе – более тысячи кыргызстанцев, которые особенно доверяют корейской диагностике.

- Наша страна успешно развивает сотрудничество с Кыргызстаном в сфере здравоохранения, помогает строить современные больницы, знакомит врачей с современными технологиями и передовыми управленческими практиками, - сказал в интервью VB.KG посол Республики Корея Ким Кванджэ во время встречи представителей медицинских и туристических организаций обеих стран, посвященной развитию медицинского туризма, - Korea Medical Tourist Connect. - И мы надеемся, что сотрудничество между нашими странами в сфере здравоохранения станет еще более тесным.

Он подчеркнул, что корейским врачам есть чем поделиться со своими кыргызскими коллегами. Корея широко известна своими достижениями в борьбе с онкологическими заболеваниями. Высочайшая точность диагностики корейских врачей (97%) и применение новых технологий позволяют постоянно повышать уровень выживаемости. В рейтинг лучших онкологических клиник мира вошли три корейские больницы. Пятилетняя выживаемость онкологических пациентов в Корее составляет 70,4 процента, что является одним из лучших показателей в мире.

Кроме того, добавил Ким Кванджэ, особым преимуществом является и возможность получить медицинскую помощь мирового уровня по значительно более доступной стоимости диагностики и лечения - на 20-50 процентов ниже по сравнению со многими европейскими странами.

Как рассказала Ким Су Джин, Центральная Азия является одним из наиболее перспективных регионов, где стремительно растут интерес к качественным медицинским услугам и спрос на медицинский туризм. Этот рынок обладает высоким потенциалом для продвижения передовых медицинских технологий Республики Корея и укрепления ее конкурентоспособности в сфере медицинского туризма.

- Это мероприятие мы проводим, чтобы объединить на одной площадке представителей медицинских организаций, компаний по привлечению иностранных пациентов, туристических агентств для поиска новых возможностей сотрудничества, - отметила Ким Су Джин.

На встрече были представлены восемнадцать организаций Кореи, включая ведущие медицинские центры, университетские клиники, известные высоким уровнем оказания медицинской помощи населению, компании по привлечению иностранных пациентов и представители города Пусан. Встреча прошла очень оживленно, представители корейской стороны отвечали подробно и обстоятельно на все вопросы кыргызских коллег.

Особое внимание было уделено вопросам комплексного медицинского обследования, лечению заболеваний позвоночника и суставов, офтальмологии и дерматологии, лечению сложных заболеваний, традиционной корейской медицине и пластической хирургии. Кстати, около 25 процентов всех эстетических и пластических процедур в мире выполняется именно в Корее.

- Страны Центральной Азии являются важными стратегическими партнерами Кореи. Наша задача не только представить сегодня возможности современной корейской медицины, но и сформировать устойчивую платформу между медицинскими организациями, туристическим бизнесом и профильными организациями наших стран – Кореи и Кыргызстана. Мы рассчитываем, что встреча станет основой для новых совместных проектов и дальнейшего расширения медицинского и гуманитарного обмена, - отметила по окончании мероприятия Мун Со Ен, руководитель группы медицинского и оздоровительного туризма Korea Tourism Organization.

Безусловно, каждый человек имеет право обследоваться и лечиться там, где он хочет, у кого хочет, у тех, кому больше доверяет. Болезнь – это беда, от которой невозможно отмахнуться. И если на кону жизнь, если ее по каким-то причинам (а причин пока много) не могут спасти в родной стране, то почему не обратиться к корейским профессионалам. Ведь как очень верно сказал великий философ Сократ: "Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто".


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URL: https://www.vb.kg/460063
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, медицина
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