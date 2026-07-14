Возвращение Конора Макгрегора на UFC 329 закончилось поражением

Долгожданное возвращение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора обернулось настоящей драмой. На турнире UFC 329, прошедшем в ночь на 12 июля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), ирландец уступил Максу Холлоуэю техническим нокаутом уже на 69-й секунде первого раунда.

Реванш давних соперников, которого фанаты ждали 13 лет, завершился неожиданно быстро. Сразу после гонга Макгрегор попытался нанести прыжковый удар ногой, но крайне неудачно приземлился на правую ногу. Правое колено ирландца мгновенно подкосилось.

Холлоуэй сразу заметил, что соперник травмирован, и даже начал сигнализировать рефери Майку Белтрану о необходимости остановить бой. Однако хромающий Макгрегор требовал продолжать поединок, выкрикивая сопернику: "Дерись!". Конор еще дважды попытался атаковать, но колено не держало нагрузку, и он снова повалился на канвас. Видя, что бывший чемпион физически не может защищаться, рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.

Для Макгрегора это возвращение стало очередным тяжелым ударом. Его предыдущий бой состоялся ровно пять лет назад - в июле 2021 года, когда он точно так же в первом раунде сломал ногу в поединке против Дастина Порье. Президент UFC Дана Уайт на послематчевой пресс-конференции отметил, что пятилетний простой дает о себе знать, а врачи диагностировали у ирландца подозрение на разрыв крестообразных связок колена (ACL).

Сам Конор позже эмоционально прокомментировал поражение в своих соцсетях. Он подчеркнул, что подошел к бою в отличной форме и не имел никаких скрытых травм во время тренировочного лагеря. "Мою прокладку ГБЦ просто разорвало. Я в полной темноте, это настоящий ад", - написал боец.

После объявления результатов Макс Холлоуэй проявил уважение к сопернику, призвав трибуны поддержать Конора, и признался, что не хотел наносить лишних ударов травмированному бойцу на глазах у его жены и детей, сидевших в первом ряду. Холлоуэй также предложил провести третий, решающий бой, как только ирландец поправится: "Давайте проведем еще один поединок. Мы обязаны закончить эту историю".