В Лондоне кыргызстанским страховщикам подарили копию полиса "Титаника"

Делегация ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) приняла участие в 14-м Международном саммите по такафул-страхованию (International Takaful Summit), который прошел в Лондоне. Масштабный финансовый форум собрал ведущих экспертов отрасли со всего мира, а одним из ключевых спикеров мероприятия выступил заместитель председателя правления ГСО Бактыгул Абдыжалиев.

В ходе этого визита произошло знаковое для кыргызской стороны событие: председатель Ассоциации членов легендарного рынка Lloyd"s Маркус Джонсон лично вручил Бактыгулу Абдыжалиеву сувенирную копию оригинального страхового полиса "Титаника". Легендарный затонувший лайнер в свое время был застрахован Ллойдом на один миллион фунтов стерлингов - астрономическую по тем временам сумму, которая после крушения корабля в 1912 году была полностью и беспрекословно выплачена судовладельцам. В пересчете на сегодняшние цены с учетом инфляции эта компенсация эквивалентна примерно 148 миллионам фунтов стерлингов (более 190 миллионов долларов США).

Этот уникальный сувенир подчеркивает особый статус Lloyd"s (или Лондонского Ллойда), который является не обычной страховой компанией, а крупнейшим международным страховым и перестраховочным рынком. Он функционирует как специализированная площадка, где независимые синдикаты частных инвесторов и крупных корпораций объединяются, чтобы покрывать самые сложные, гигантские и узкоспециализированные риски - от морских перевозок и космических запусков до уникальных политических угроз.

Справка: за свою более чем 300-летнюю историю Lloyd"s заработал репутацию места, где готовы застраховать абсолютно все, включая самые неожиданные и эксцентричные риски мировых знаменитостей. Здесь знаменитый футболист Дэвид Бекхэм на пике карьеры оформил полис на свои ноги и лицо на рекордные 50 миллионов долларов, а мадридский "Реал" страховал ноги Криштиану Роналду на сумму свыше 100 миллионов евро. Голливудские звезды тоже часто прибегали к услугам синдикатов Ллойда: секс-символ 1940-х годов Бетти Грейбл застраховала свои ноги на миллион долларов, положив начало модному тренду в шоу-бизнесе, а актриса Америка Феррера защитила свою знаменитую улыбку на 10 миллионов долларов. Доходило и до страхования уникальных профессиональных качеств - так, в Lloyd"s был застрахован даже язык главного дегустатора кофейной сети Costa Coffee Геннаро Пелличчиа, чьи вкусовые рецепторы оценили почти в 14 миллионов долларов.