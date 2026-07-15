В Бангкоке при пожаре в музыкальном баре погибли 27 человек

Число жертв мощного взрыва и последующего пожара в музыкальном баре Rong Beer Na Ladprao на севере Бангкока возросло до 30 человек. Еще более 70 посетителей получили ожоги и травмы разной степени тяжести, при этом 24 пострадавших до сих пор остаются в реанимации в критическом состоянии.

Трагедия разыгралась в ночь на 13 июля в оживленном районе Латпхрао (недалеко от популярного рынка Чатучак). По словам очевидцев и музыкантов, выступавших на сцене, все началось с внезапного задымления в районе распределительного щита под потолком. В ту же секунду в заведении погас свет, после чего прогремел мощный взрыв, и пламя мгновенно охватило потолочные перекрытия и весь зал.

Большинство погибших оказались отрезаны от выходов - люди в панике пытались укрыться в туалетных комнатах, где не было окон, и задохнулись от токсичного дыма. Прибывшие на место спасатели констатировали, что эвакуации сильно помешали заблокированные запасные выходы, а также плотная расстановка столов в зале. Ситуацию усугубил и дешевый легковоспламеняющийся пластик, использовавшийся для звукоизоляции и декора стен.

Среди погибших и пострадавших в основном местные жители, а также граждане соседнего Лаоса.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул лично прибыл на место происшествия и потребовал провести жесткое расследование. Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт уже распорядился инициировать масштабные проверки всех увеселительных заведений мегаполиса на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.