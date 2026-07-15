Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 99.87 - 100.72

В Бангкоке при пожаре в музыкальном баре погибли 27 человек

317  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Число жертв мощного взрыва и последующего пожара в музыкальном баре Rong Beer Na Ladprao на севере Бангкока возросло до 30 человек. Еще более 70 посетителей получили ожоги и травмы разной степени тяжести, при этом 24 пострадавших до сих пор остаются в реанимации в критическом состоянии.

Трагедия разыгралась в ночь на 13 июля в оживленном районе Латпхрао (недалеко от популярного рынка Чатучак). По словам очевидцев и музыкантов, выступавших на сцене, все началось с внезапного задымления в районе распределительного щита под потолком. В ту же секунду в заведении погас свет, после чего прогремел мощный взрыв, и пламя мгновенно охватило потолочные перекрытия и весь зал.

Большинство погибших оказались отрезаны от выходов - люди в панике пытались укрыться в туалетных комнатах, где не было окон, и задохнулись от токсичного дыма. Прибывшие на место спасатели констатировали, что эвакуации сильно помешали заблокированные запасные выходы, а также плотная расстановка столов в зале. Ситуацию усугубил и дешевый легковоспламеняющийся пластик, использовавшийся для звукоизоляции и декора стен.

Среди погибших и пострадавших в основном местные жители, а также граждане соседнего Лаоса.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул лично прибыл на место происшествия и потребовал провести жесткое расследование. Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт уже распорядился инициировать масштабные проверки всех увеселительных заведений мегаполиса на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460070
Теги:
пожар, Тайланд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  