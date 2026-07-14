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Власти Ташкента призвали горожан спасти бездомных животных от жары

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В связи с установившейся на территории Ташкента экстремальной погодой, городская администрация (хокимият) обратилась к горожанам с важным призывом. Власти столицы Узбекистана призвали проявить милосердие и заботу к братьям нашим меньшим, которые тяжелее всего переносят знойные дни.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в этот период выживание уличных животных напрямую зависит от неравнодушия людей.

"В аномальную жару пусть нашей заботы хватит и братьям меньшимВ Ташкенте стоит сильная жара. В такие дни кошки, собаки, птицы и другие представители животного мира особенно нуждаются в воде, прохладе и человеческой доброте.

Пожалуйста, если есть возможность, оставляйте миску с водой во дворах, у подъездов, на тротуарах или в тени деревьев. При возможности можно оставить немного корма.Не прогоняйте животных из тени. Они тоже ищут спасение от жары.

Иногда одна миска воды, немного еды и простое человеческое внимание могут стать для них большой помощью", - заявили в хокимияте города.


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URL: https://www.vb.kg/460072
Теги:
вода, Узбекистан, животные
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