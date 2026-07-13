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Вопреки воле президента: у владельца "красной книги" Юсупова отбирают землю

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- Алина Мамаева
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85-летний заслуженный строитель, депутат "Легендарного парламента" Насирдин Юсупов просит встречи с президентом Садыром Жапаровым, чтобы рассказать ему про судебный беспредел в стране. Напомним, Чуйский областной суд конфисковал все имущество аксакала, его детей и внуков.

По словам адвоката Сергея Слесарева, теперь судебные органы не дают им законно обжаловать приговор и чинят разные препятствия. Он перечислил основные нарушения, заявив, что произвол против Насирдина Юсупова и его семьи продолжается.

В частности, Чуйский областной суд ни самого Юсупова, ни его адвокатов не известил и не вручил извещения, а отправил дело в Аламудунский районный суд. Там сразу же направили исполнительный лист судебным исполнителям, а адвокатов для получения исполнительного листа и приговора обязали пройти через процедуру подачи заявления. Защита подчеркивает, что это вопиющее нарушение, так как сторона защиты является участниками процесса.

Несмотря на обращения к президенту, вопиющие нарушения прав Юсупова продолжаются. Как считает адвокат, судебный исполнитель в нарушение закона не только приступил к процедуре, но и ускоряет ее, выполняя заказ, как это делали судьи.

Насирдин Юсупов просит президента защитить его семью от произвола. В обращении отмечается, что на одном из совещаний в айыл окмоту озвучили информацию, согласно которой на земле, которую с нарушениями торопятся конфисковать, собираются строить дома ГИК для медиков.

Адвокат напомнил, что ранее президент Садыр Жапаров призвал местные органы власти, правоохранительные и судебные органы не трогать собственников земель с "красными книгами". У Юсупова на землю есть "красная книга", тем не менее по его делу не исполняется требование президента, возмутился защитник.

В обращении также говорится, что следствие и суд велись с нарушениями, под давлением и угрозами. При этом не проведена проверка действий следственных и судебных органов на предмет злоупотребления служебными полномочиями. Ранее сын аксакала, Чингыз, после того как пробыл под арестом более 5 месяцев, передал государству 29,9 гектара земли, но и этого, очевидно, недостаточно. При этом Юсупов указывает, что эти земли сейчас находятся в частных руках.

Насирдин Юсупов призвал до разбирательства по его обращению в надзорные органы касательно давления и угроз в сторону его и его семьи, приостановить исполнение Чуйского областного суда.


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URL: https://www.vb.kg/460074
Теги:
коррупция, президент, судья, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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