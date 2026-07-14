В МИД КР рассказали, сколько документов ежедневно подписывает министр

Как проходит рабочий день главы МИД Кыргызстана? Об этом в рамках проекта "Открытый кабинет" рассказал изданию VB.KG пресс-секретарь министерства Азамат Кайбалиев.

По его словам, рабочий день министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева начинается с доклада помощника о графике на день. После этого глава внешнеполитического ведомства знакомится с входящей корреспонденцией, которая поступает как в бумажном, так и в электронном виде через систему электронного документооборота (СЭД).

После ознакомления с документами они направляются в профильные департаменты для дальнейшей работы. Лишь затем министр переходит к выполнению запланированных задач - совещаниям, рабочим встречам, переговорам и другим мероприятиям.

Особое место в графике занимают встречи с иностранными дипломатами и зарубежными делегациями. Как отметил Азамат Кайбалиев, каждое такое мероприятие готовится заранее. Сотрудники министерства совместно с протокольной службой прорабатывают все организационные вопросы, начиная от порядка встречи гостей и заканчивая проведением переговоров.

Кроме участия в переговорах, Жээнбек Кулубаев лично согласовывает пресс-релизы, официальные заявления и другие информационные материалы, которые распространяются от имени министерства.

Рабочий график главы МИД также включает мероприятия с участием президента Кыргызстана и председателя кабинета министров. После завершения таких встреч министр возвращается в ведомство и продолжает работу с поступившими документами.

"К этому моменту уже накапливается второй поток почты. Он снова садится за документы, подписывает их, распределяет по департаментам. Есть и бумаги, которые адресуются зарубежным партнерам, их он также подписывает. Это непрерывный процесс", - рассказал Кайбалиев.

По словам пресс-секретаря, в обычный день министр подписывает около 50 документов. Однако в отдельные периоды объем работы становится еще больше.

"Объем документооборота зависит от времени года и международного календаря. В отдельные периоды количество документов, требующих личной подписи министра, заметно увеличивается. Это связано, в том числе, с необходимостью направлять официальные поздравления зарубежным коллегам по случаю государственных, национальных и религиозных праздников", - рассказал Кайбалиев.

Отдельной частью работы являются зарубежные визиты. Несмотря на насыщенную программу, такие командировки, по словам Кайбалиева, стараются проводить максимально оперативно. В зависимости от уровня визита министр проводит переговоры со своим зарубежным коллегой, встречается с руководством принимающего государства и выполняет все мероприятия, предусмотренные официальной программой.

"Он старается провести все встречи и как можно быстрее вернуться в Бишкек, потому что многие вопросы требуют его личного участия. Затем снова начинается обычный рабочий процесс", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, какие мероприятия считаются наиболее сложными, Азамат Кайбалиев отметил, что в Министерстве иностранных дел не разделяют события на простые и сложные. По его словам, каждое международное мероприятие требует одинаково высокого уровня подготовки и внимания к деталям.

"Мы понимаем, что МИД - это лицо государства. Поэтому любое мероприятие с участием иностранных партнеров требует очень серьезной подготовки. Прием иностранных послов, аккредитованных в Бишкеке, не исключение. Продумывается каждая деталь: кто встретит гостя, как его проводят, где он будет ожидать министра, как пройдет протокольная часть и будут сделаны фотографии. Каждое мероприятие мы отрабатываем очень тщательно", - подчеркнул он.