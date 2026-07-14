В Бишкеке прошла презентация 5-го тома книги "Си Цзиньпин о госуправлении"

В столице Кыргызстана прошла презентация пятого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении". На мероприятии, организованном Пресс-канцелярией Госсовета КНР и посольством Китая в Кыргызстане, собрались государственные и общественные деятели, посол Китая в Кыргызстане, эксперты, ученые, представители аналитических центров, СМИ из Китая и Кыргызстана.

Как отмечалось на презентации, идеи Председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении и развитии Китая представляют огромную ценность для стран, стремящихся к поиску собственных путей развития с учётом их национальных особенностей. Во всех выступлениях подчеркивалось, что в современном контексте руководящие принципы и концепции развития Китая, разработанные председателем Си Цзиньпином, представляют огромную ценность для изучения. Они содержат важные уроки для стран, стремящихся к построению справедливых обществ и поиску путей развития, соответствующих их собственным национальным условиям. Китай последовательно придерживается пути развития, соответствующего его собственным реалиям. Это - ключ к его успеху. Поэтому практический опыт Коммунистической партии Китая имеет важное значение для каждой страны, выбирающей путь развития, соответствующий её собственным национальным условиям.

- Китай – это пример того, как огромная страна может разумно управляться и выйти на устойчивый путь развития. В 2021 году Китай объявил, что в стране полностью ликвидирована бедность. Причем, это был первый год после пандемии, когда мировую экономику трясло. Все, что сейчас делается в Китае, заставляет вчитываться и анализировать его опыт, - сказал в интервью VB.KG государственный и общественный деятель, переводчик книг "Си Цзиньпин о государственном управлении" Эмилбек Каптагаев.

- Я не думаю, что у нас в Кыргызстане окончательно решены вопросы, допустим, о госустройстве, о путях развития. Мы до сих пор в процессе поиска собственного пути. Поэтому для нас важен этот колоссальный положительный опыт Китая. Труд Си Цзиньпина является ценным ориентиром для понимания направления политики Китая и его стратегического мышления по глобальным вопросам, - добавил он.

По мнению директора Института стратегических и аналитических исследований Кыргызстана, Аликбека Джекшенкулова, книга ярко демонстрирует теорию и практику китайской модернизации в новом походе, а также предлагает глубокое изложение видения Китая и предложений по продвижению строительства сообщества единой судьбы человечества.

- Народная мудрость гласит, ближний сосед лучше дальнего родственника. Она особенно характерна для отношений между Кыргызстаном и Китаем. Такое соседство, считаю, не случайно. Это – историческая судьба. Добрососедство невозможно без знания и понимания друг друга. И книга, которую мы сегодня представляем, имеет особое значение и ценность, - сказала экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева.

По ее словам, в книгах Си Цзиньпина раскрываются основные принципы государственного управления современного Китая, развития экономики, верховенства закона, партийного строительства, внешней политики и международного сотрудничества. Эти книги помогают нам понять не только то, что делается в современном Китае, но и почему принимаются именно такие решения.

- Особое место занимает пятый том. В центре внимания – китайская модернизация, высококачественное развитие экономики, дальнейшее укрепление реформы открытости и продвижение идеи сообщества единой судьбы человечества. Мы видим, какие изменения происходят в Китае. Его опыт убедительно показывает, что успешное развитие невозможно без долгосрочного стратегического планирования, последовательности и опоры на собственные национальные особенности. Китай выработал собственный путь, соответствующий своей истории, культуре и масштабу страны. Все это дает положительное вдохновение международному сообществу, - отметила Роза Отунбаева.

Она также отметила, что каждая страна идет своим путем развития. Но внимательное изучение логики китайского развития, механизмов государственного управления по долгосрочному планированию, безусловно, представляет для Кыргызстана практическую ценность.

В выступлении Се Маосуна, заведующего комитетом по китайской цивилизации и китайскому пути развития при Институте инноваций и стратегии развития, было акцентировано внимание на том, что Китай добился сбалансированного развития во всех ключевых секторах благодаря доверию народа руководству страны, трудолюбию китайского народа и стремлению к процветающему будущему. Способность Китая преодолевать трудности и достигать сегодняшних успехов, по его мнению, в основном зависят от руководства Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином. На протяжении всего этого процесса Китай сохранял свои культурные корни и развивал идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

- Пятый том книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" является ценным ориентиром для понимания направления политики Китая и его стратегического мышления по глобальным вопросам. Когда вспоминаешь слова Си Цзиньпина, сказанные им на первом саммите "Китай – Центральная Азия" в 2023 году в Сиане, и видишь, как его инициативы претворяются в жизнь, то отчетливо понимаешь, что книга Председателя КНР не о прошлом, она дает ориентир на будущее, - ответила на вопрос VB.KG о значении книги медиаэксперт информационного агентства "Koom press" Караман Сыягуль.

Перевод и издание книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на многие языки, в том числе на кыргызский, являются конкретным воплощением призыва Председателя КНР Си Цзиньпина к тому, чтобы цивилизации преодолевали отчуждение посредством обменов и совместно строили сообщество единой судьбы. Это – основа мира и процветания всех.