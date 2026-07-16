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Бизнес призвали отказаться от посредников при получении сертификатов ЕАЭС

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- Светлана Лаптева
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Министерство экономики и коммерции Кыргызстана обратилось к предпринимателям с призывом не пользоваться услугами посредников при оформлении сертификатов соответствия требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что обращаться следует напрямую в аккредитованные органы по сертификации, испытательные лаборатории и органы контроля. Использование посреднических услуг может привести к получению поддельных документов или сертификатов, не имеющих юридической силы.

Ведомство предупреждает, что подобные нарушения способны повлечь выпуск на рынок продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС. В результате предприниматели могут столкнуться с административной ответственностью, финансовыми потерями и репутационными рисками.

Перед заключением договора бизнесу рекомендуют проверить срок действия аттестата аккредитации организации, а также область ее полномочий. Актуальная информация об аккредитованных органах размещена на официальном сайте Кыргызского центра аккредитации.

В Минэкономики также отметили, что ни министерство, ни Кыргызский центр аккредитации не наделяли посредников полномочиями гарантировать выдачу сертификатов или ускорять процедуры их оформления.

Предпринимателей призвали отказаться от сотрудничества с компаниями, предлагающими оформить сертификаты без проведения необходимых испытаний, по фотографиям продукции или в ускоренном порядке за дополнительную плату. О подобных фактах рекомендуется сообщать в уполномоченные государственные органы.


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URL: https://www.vb.kg/460078
Теги:
мошенничество, ЕАЭС, Кыргызстан
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